если есть такая уверенность - к чему вопросы ?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:49
если есть такая уверенность - к чему вопросы ?!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:23
класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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