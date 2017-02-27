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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:49

  Yuri_61 написав:я за 2019 год разуверился, в чём копить?


но па20 можем увидеть в 2020г при открытии рынка зкмли, а то и па18


если есть такая уверенность - к чему вопросы ?! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:23

класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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