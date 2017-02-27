Додано: Суб 22 лют, 2020 13:36

vladus17 написав: headshaker написав: поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку Все то конечно прикольно вышло бы поймал бы дед золотую рыбку, НО вы забыли упомянуть что ваш главный персонаж (как и все мы) имеет дату Х, после которой ему будет абсолютно по барабану сколько там у него бабла. А учитывая что он , дед, и жить ему осталось не долго, я думаю что банально прикупить баксик было бы для него в самый раз тогда.

Еще лучше спросить бы у рыбки когда будет дата Х, что бы успеть порадоваться жизни, и успеть прогулять/проесть/пропить заработаный тяжелым трудом бакс.

Иначе какой из этого всего толк?! Все то конечно прикольно вышло бы поймал бы дед золотую рыбку, НО вы забыли упомянуть что ваш главный персонаж (как и все мы) имеет дату Х, после которой ему будет абсолютно по барабану сколько там у него бабла. А учитывая что он , дед, и жить ему осталось не долго, я думаю что банально прикупить баксик было бы для него в самый раз тогда.Еще лучше спросить бы у рыбки когда будет дата Х, что бы успеть порадоваться жизни, и успеть прогулять/проесть/пропить заработаный тяжелым трудом бакс.Иначе какой из этого всего толк?!

Ваш молодой возраст, конечно, извиняет Вашу запальчивость, но не предотвращает от разбора Ваших предложений.1. Был он, онечно, дед - во всяком случае, тот, которого я знал, но его час Х настал намного позже, чем Вы думаете.2. Прикупить бакс в далеком советском 1985 году было делом не только весьма опасным (статья серьезная вплоть до высшей меры светила за такие проделки), но и затратным - баксик даже тогда четыре деревянных стоил, а вскоре и того больше.3. Спрашивать о "часе Х" - занятие бессмысленное. Если до него еще далеко, то на текущую жизнь такое знание не повлияет. А если совсем уж вот - через полгода, скажем, то не факт, что об этом стоило узнать. Не зря отнас наши сроки скрыты. Кто-то может и начнет радоваться жизни (точнее. ее остаткам) на накопленное, а кто-то впадет в уныние. А ведь этот последний мог бы вполне и не плохо эти полгода прожить, прежде чем кирпич ему на голову свалился бы.4. Вообще, то, что Вы придаете такое значение знанию часа Х говорит лишь о том, что в текущей жизни Вы слишком далеки от состояния нирваны, и Вам в любом случае надо что-то менять - либо в себе самом, либо в окружающем мире. Хоть одна из этих задач имеет шанс оказаться выполнимой, а сама попытка их решения отвлечет о грустных мыслей о несовершенстве бытия.Живите счастливо и не думайте о грустном!(В сущности, я именно от последнего и хотел отвлечь, но, видимо, не вполне удалось...)