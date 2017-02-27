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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:49
Yuri_61 написав:
я за 2019 год разуверился, в чём копить?
но па20 можем увидеть в 2020г при открытии рынка зкмли, а то и па18
если есть такая уверенность - к чему вопросы ?!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:23
класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:36
vladus17 написав: headshaker написав:
поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку
Все то конечно прикольно вышло бы поймал бы дед золотую рыбку, НО вы забыли упомянуть что ваш главный персонаж (как и все мы) имеет дату Х, после которой ему будет абсолютно по барабану сколько там у него бабла. А учитывая что он , дед, и жить ему осталось не долго, я думаю что банально прикупить баксик было бы для него в самый раз тогда.
Еще лучше спросить бы у рыбки когда будет дата Х, что бы успеть порадоваться жизни, и успеть прогулять/проесть/пропить заработаный тяжелым трудом бакс.
Иначе какой из этого всего толк?!
Ваш молодой возраст, конечно, извиняет Вашу запальчивость, но не предотвращает от разбора Ваших предложений.
1. Был он, онечно, дед - во всяком случае, тот, которого я знал, но его час Х настал намного позже, чем Вы думаете.
2. Прикупить бакс в далеком советском 1985 году было делом не только весьма опасным (статья серьезная вплоть до высшей меры светила за такие проделки), но и затратным - баксик даже тогда четыре деревянных стоил, а вскоре и того больше.
3. Спрашивать о "часе Х" - занятие бессмысленное. Если до него еще далеко, то на текущую жизнь такое знание не повлияет. А если совсем уж вот - через полгода, скажем, то не факт, что об этом стоило узнать. Не зря отнас наши сроки скрыты. Кто-то может и начнет радоваться жизни (точнее. ее остаткам) на накопленное, а кто-то впадет в уныние. А ведь этот последний мог бы вполне и не плохо эти полгода прожить, прежде чем кирпич ему на голову свалился бы.
4. Вообще, то, что Вы придаете такое значение знанию часа Х говорит лишь о том, что в текущей жизни Вы слишком далеки от состояния нирваны, и Вам в любом случае надо что-то менять - либо в себе самом, либо в окружающем мире. Хоть одна из этих задач имеет шанс оказаться выполнимой, а сама попытка их решения отвлечет о грустных мыслей о несовершенстве бытия.
Живите счастливо и не думайте о грустном!
(В сущности, я именно от последнего и хотел отвлечь, но, видимо, не вполне удалось...)
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:53
headshaker написав:
Ваш молодой возраст, конечно, извиняет Вашу запальчивость, но не предотвращает от разбора Ваших предложений.
1. Был он, онечно, дед - во всяком случае, тот, которого я знал, но его час Х настал намного позже, чем Вы думаете.
2. Прикупить бакс в далеком советском 1985 году было делом не только весьма опасным (статья серьезная вплоть до высшей меры светила за такие проделки), но и затратным - баксик даже тогда четыре деревянных стоил, а вскоре и того больше.
3. Спрашивать о "часе Х" - занятие бессмысленное. Если до него еще далеко, то на текущую жизнь такое знание не повлияет. А если совсем уж вот - через полгода, скажем, то не факт, что об этом стоило узнать. Не зря отнас наши сроки скрыты. Кто-то может и начнет радоваться жизни (точнее. ее остаткам) на накопленное, а кто-то впадет в уныние. А ведь этот последний мог бы вполне и не плохо эти полгода прожить, прежде чем кирпич ему на голову свалился бы.
4. Вообще, то, что Вы придаете такое значение знанию часа Х говорит лишь о том, что в текущей жизни Вы слишком далеки от состояния нирваны, и Вам в любом случае надо что-то менять - либо в себе самом, либо в окружающем мире. Хоть одна из этих задач имеет шанс оказаться выполнимой, а сама попытка их решения отвлечет о грустных мыслей о несовершенстве бытия.
Живите счастливо и не думайте о грустном!
(В сущности, я именно от последнего и хотел отвлечь, но, видимо, не вполне удалось...)
Стоицизский философ и Римский Император, Марк Аврелий однажды сказал:-не живите так будто бы вам отведено 10 тысяч лет...
а ваш персонаж со своими инвестициями об этом явно забыл
Я считаю что помнить то что вы не вечны, делать добро сегодня, и наслаждаться мелкими вещами в жизни - есть путь к счастью.
А не в надежде сколотить бабки через 20 условных лет... От этого врятли он станет счастливым.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 14:00
Игорь Алексеевич написав:
класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара.
Ну , ВСЕ , Вам п....ц !
Сомик Вам ОТВЕТИТ !!!
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Додано: Суб 22 лют, 2020 14:50
vovan_prm написав: Сибарит написав:
А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
Наверное, давно не пользовались Укрпоштой.
Я ее тоже недолюбливал.
Но сейчас и скорость доставки, и обслуживание в отделениях существенно улучшились. А тарифы в разы ниже, чем на НП.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 22 лют, 2020 14:59
vovan_prm написав: Сибарит написав:
А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
у Укрпочты из признаков монополии - только низкие (поскольку регулируемые) тарифы и широчайшее покрытие
А все остальное у нее очень даже рыночное, в т.ч. и качество работы
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:00
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:25
headshaker написав:
Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма.
медно-цинковый сплав
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