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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3935393639373938>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:49

  Yuri_61 написав:я за 2019 год разуверился, в чём копить?


но па20 можем увидеть в 2020г при открытии рынка зкмли, а то и па18


если есть такая уверенность - к чему вопросы ?! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:23

класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:36

  vladus17 написав:
  headshaker написав:поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку
Все то конечно прикольно вышло бы поймал бы дед золотую рыбку, НО вы забыли упомянуть что ваш главный персонаж (как и все мы) имеет дату Х, после которой ему будет абсолютно по барабану сколько там у него бабла. А учитывая что он , дед, и жить ему осталось не долго, я думаю что банально прикупить баксик было бы для него в самый раз тогда.
Еще лучше спросить бы у рыбки когда будет дата Х, что бы успеть порадоваться жизни, и успеть прогулять/проесть/пропить заработаный тяжелым трудом бакс.
Иначе какой из этого всего толк?!


Ваш молодой возраст, конечно, извиняет Вашу запальчивость, но не предотвращает от разбора Ваших предложений.

1. Был он, онечно, дед - во всяком случае, тот, которого я знал, но его час Х настал намного позже, чем Вы думаете.

2. Прикупить бакс в далеком советском 1985 году было делом не только весьма опасным (статья серьезная вплоть до высшей меры светила за такие проделки), но и затратным - баксик даже тогда четыре деревянных стоил, а вскоре и того больше.

3. Спрашивать о "часе Х" - занятие бессмысленное. Если до него еще далеко, то на текущую жизнь такое знание не повлияет. А если совсем уж вот - через полгода, скажем, то не факт, что об этом стоило узнать. Не зря отнас наши сроки скрыты. Кто-то может и начнет радоваться жизни (точнее. ее остаткам) на накопленное, а кто-то впадет в уныние. А ведь этот последний мог бы вполне и не плохо эти полгода прожить, прежде чем кирпич ему на голову свалился бы.

4. Вообще, то, что Вы придаете такое значение знанию часа Х говорит лишь о том, что в текущей жизни Вы слишком далеки от состояния нирваны, и Вам в любом случае надо что-то менять - либо в себе самом, либо в окружающем мире. Хоть одна из этих задач имеет шанс оказаться выполнимой, а сама попытка их решения отвлечет о грустных мыслей о несовершенстве бытия.

Живите счастливо и не думайте о грустном!
(В сущности, я именно от последнего и хотел отвлечь, но, видимо, не вполне удалось...)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Ваш молодой возраст, конечно, извиняет Вашу запальчивость, но не предотвращает от разбора Ваших предложений.

1. Был он, онечно, дед - во всяком случае, тот, которого я знал, но его час Х настал намного позже, чем Вы думаете.

2. Прикупить бакс в далеком советском 1985 году было делом не только весьма опасным (статья серьезная вплоть до высшей меры светила за такие проделки), но и затратным - баксик даже тогда четыре деревянных стоил, а вскоре и того больше.

3. Спрашивать о "часе Х" - занятие бессмысленное. Если до него еще далеко, то на текущую жизнь такое знание не повлияет. А если совсем уж вот - через полгода, скажем, то не факт, что об этом стоило узнать. Не зря отнас наши сроки скрыты. Кто-то может и начнет радоваться жизни (точнее. ее остаткам) на накопленное, а кто-то впадет в уныние. А ведь этот последний мог бы вполне и не плохо эти полгода прожить, прежде чем кирпич ему на голову свалился бы.

4. Вообще, то, что Вы придаете такое значение знанию часа Х говорит лишь о том, что в текущей жизни Вы слишком далеки от состояния нирваны, и Вам в любом случае надо что-то менять - либо в себе самом, либо в окружающем мире. Хоть одна из этих задач имеет шанс оказаться выполнимой, а сама попытка их решения отвлечет о грустных мыслей о несовершенстве бытия.

Живите счастливо и не думайте о грустном!
(В сущности, я именно от последнего и хотел отвлечь, но, видимо, не вполне удалось...)

Стоицизский философ и Римский Император, Марк Аврелий однажды сказал:-не живите так будто бы вам отведено 10 тысяч лет...
а ваш персонаж со своими инвестициями об этом явно забыл ;)
Я считаю что помнить то что вы не вечны, делать добро сегодня, и наслаждаться мелкими вещами в жизни - есть путь к счастью.
А не в надежде сколотить бабки через 20 условных лет... От этого врятли он станет счастливым.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:00

  Игорь Алексеевич написав:класс.
не работает экономика или работает всем хорошо. главное, что бы ставочки были хорошие.
но, в таком случае могут банки не возвращать бабки. скажут - нету, идите в суд.
или скажут - есть бабки, но через фонд. получили с фонда и потом опять в др. банк, который будет давать 1% годовых???
думаю лафа с депозитами закончилась. на проценты с осени, когда закончится у многих дело, с новыми ставочками останется купить только воду без сахара. :roll:



Ну , ВСЕ , Вам п....ц !
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:50

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав: А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.

Наверное, давно не пользовались Укрпоштой.
Я ее тоже недолюбливал.
Но сейчас и скорость доставки, и обслуживание в отделениях существенно улучшились. А тарифы в разы ниже, чем на НП.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:59

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
у Укрпочты из признаков монополии - только низкие (поскольку регулируемые) тарифы и широчайшее покрытие :-)
А все остальное у нее очень даже рыночное, в т.ч. и качество работы
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:00

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Извиняюсь за офф , https://e-petition.dp.gov.ua/petition/?pid=392&icf=1
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма.


медно-цинковый сплав
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:А тарифы в разы ниже, чем на НП.

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