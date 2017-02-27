RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3935393639373938

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:33

  Pupsik написав:Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов
Писав на іншій гілці
1Хоча мені особисто робота КабМіну.Президента і ВР -не подобається,але я притримуюсь переконання
Як за роботу платять - на стільки роботу й роблять
2 Якщо 12 млн працівників у 2019 отримали 1600 млрд грн(приблизно 57% від ВВП) - то вони за стан в Державі відповідають на 57%
Якщо КабМін+ВР+ОП отримали 30 млрд (1%від ВВП) - то вони на цей 1% і несуть відповідальність.
А скільки їх там по кількості - не важливо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22180
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:58

  Сибарит написав:НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.

Нет, это не испорченный телефон :) Просто у нас еще нет того уровня понимания у молодых менеджеров высшего звена, когда каждое слово воспринимается как аксиома. Чурий хотел сказать, что "захотим выйдем, не захотим - не выйдем", а его истолковали вот так.
Правильный вопрос: зачем вообще он это говорил?
Искатель
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 22.02.16
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:12

верх или вниз?

я думаю что нерезы будут буду давить вниз к 22 до лета, может до конца мая. А потом разогнать будут вверх к 26.6+. Вопрос, сейчас что будет, уже вниз к 23 или еще вверх 25.1?

евро пытается прийти в себя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 22.12.16
Подякував: 156 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3935393639373938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1689, 1690, 1691
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16903 2115750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 14:01
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6797 1513172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 19:32
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.