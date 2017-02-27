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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:33
Pupsik написав:
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов
Писав на іншій гілці
1Хоча мені особисто робота КабМіну.Президента і ВР -не подобається,але я притримуюсь переконання
Як за роботу платять - на стільки роботу й роблять
2 Якщо 12 млн працівників у 2019 отримали 1600 млрд грн(приблизно 57% від ВВП) - то вони за стан в Державі відповідають на 57%
Якщо КабМін+ВР+ОП отримали 30 млрд (1%від ВВП) - то вони на цей 1% і несуть відповідальність.
А скільки їх там по кількості - не важливо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 22 лют, 2020 16:58
Сибарит написав:
НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.
Нет, это не испорченный телефон
Просто у нас еще нет того уровня понимания у молодых менеджеров высшего звена, когда каждое слово воспринимается как аксиома. Чурий хотел сказать, что "захотим выйдем, не захотим - не выйдем", а его истолковали вот так.
Правильный вопрос: зачем вообще он это говорил?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:12
верх или вниз?
я думаю что нерезы будут буду давить вниз к 22 до лета, может до конца мая. А потом разогнать будут вверх к 26.6+. Вопрос, сейчас что будет, уже вниз к 23 или еще вверх 25.1?
евро пытается прийти в себя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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