proftpd66 написав: верх или вниз?



я думаю что нерезы будут буду давить вниз к 22 до лета, может до конца мая. А потом разогнать будут вверх к 26.6+. Вопрос, сейчас что будет, уже вниз к 23 или еще вверх 25.1?



Нерезам тре курс розігнати до 28, що зайти в ОВДП з % 15+, а потім зійти на 25, та відкупити потрачений долар

