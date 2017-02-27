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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3936393739383939

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:40

Долярчик
Надоело, добавил в игнор
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:57

  flyman написав:Долярчик, а як з податками? Заплатив 18% +1.5% ?

За тиждень мотнув біля 4 тис км по країні. Відвідав столицю і 5 обласних центрів. Бачив велику кількість зовнішньої реклами цієї чухні, крім того, реклама по fm. Виглядає, що долярчики закінчуються і скоро фініта ля комедія.
А може це також інструмент розхитування, як і нові санжари? Зараз зженуть кілька млн дятлів туди і кинуть. А потім зберуть це кодло в Київ, мітингувати і справедливості шукати. Авакян дуже винахідливий виявився. Віртуозно користується бардаком в СБУ. Цілком імовірно, на днях заявить про безпорадність СБУ і створить дублюючу структуру в МВС.
Слуги демонструють все більшу некомпетентність та безпорадність всюди, куди вони влізли. Так ще трохи і їх знесуть на місцевих в суху...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:12

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 22 лют, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:16

... так я на своїй гілці й пишу!!!

мовчун написав:
Те, що це піраміда,яка може обвалитися в будь-який момент, 100% усвідомлюю

Долярчик написав:
... я от думаю, чи є ХОЧ ХТОСЬ, хто цього не усвідомлює?
- старше покоління добре пам'ятає МММ і свідомо вкладе/чи не вкладе в цю контору свої кровні!
- а молодь - зараз теж дуже розумна і... полюбляє ризик!
- тож думаю, що ВСІ(ну чи майже всі) заходять/вкладають сюди СВІДОМО!
- що всі чудово розуміють, що тут можна як і втратити, так і заробити!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 лют, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все є тут
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  Долярчик написав:все є тут

Податки сплатив?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3936393739383939
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