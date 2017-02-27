Додано: Суб 22 лют, 2020 20:16

мовчун написав:

Те, що це піраміда,яка може обвалитися в будь-який момент, 100% усвідомлюю



Долярчик написав:

... я от думаю, чи є ХОЧ ХТОСЬ, хто цього не усвідомлює?

- старше покоління добре пам'ятає МММ і свідомо вкладе/чи не вкладе в цю контору свої кровні!

- а молодь - зараз теж дуже розумна і... полюбляє ризик!

- тож думаю, що ВСІ(ну чи майже всі) заходять/вкладають сюди СВІДОМО!

- що всі чудово розуміють, що тут можна як і втратити, так і заробити!

Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 лют, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.