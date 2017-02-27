Долярчик
Надоело, добавил в игнор
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 19:57
За тиждень мотнув біля 4 тис км по країні. Відвідав столицю і 5 обласних центрів. Бачив велику кількість зовнішньої реклами цієї чухні, крім того, реклама по fm. Виглядає, що долярчики закінчуються і скоро фініта ля комедія.
А може це також інструмент розхитування, як і нові санжари? Зараз зженуть кілька млн дятлів туди і кинуть. А потім зберуть це кодло в Київ, мітингувати і справедливості шукати. Авакян дуже винахідливий виявився. Віртуозно користується бардаком в СБУ. Цілком імовірно, на днях заявить про безпорадність СБУ і створить дублюючу структуру в МВС.
Слуги демонструють все більшу некомпетентність та безпорадність всюди, куди вони влізли. Так ще трохи і їх знесуть на місцевих в суху...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:12
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 22 лют, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:16
... так я на своїй гілці й пишу!!!
мовчун написав:
Те, що це піраміда,яка може обвалитися в будь-який момент, 100% усвідомлюю
Долярчик написав:
... я от думаю, чи є ХОЧ ХТОСЬ, хто цього не усвідомлює?
- старше покоління добре пам'ятає МММ і свідомо вкладе/чи не вкладе в цю контору свої кровні!
- а молодь - зараз теж дуже розумна і... полюбляє ризик!
- тож думаю, що ВСІ(ну чи майже всі) заходять/вкладають сюди СВІДОМО!
- що всі чудово розуміють, що тут можна як і втратити, так і заробити!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 лют, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:35
Податки сплатив?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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