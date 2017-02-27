Pupsik написав:Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов
Писав на іншій гілці 1Хоча мені особисто робота КабМіну.Президента і ВР -не подобається,але я притримуюсь переконання Як за роботу платять - на стільки роботу й роблять 2 Якщо 12 млн працівників у 2019 отримали 1600 млрд грн(приблизно 57% від ВВП) - то вони за стан в Державі відповідають на 57% Якщо КабМін+ВР+ОП отримали 30 млрд (1%від ВВП) - то вони на цей 1% і несуть відповідальність. А скільки їх там по кількості - не важливо.
Сибарит написав:НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.
Нет, это не испорченный телефон Просто у нас еще нет того уровня понимания у молодых менеджеров высшего звена, когда каждое слово воспринимается как аксиома. Чурий хотел сказать, что "захотим выйдем, не захотим - не выйдем", а его истолковали вот так. Правильный вопрос: зачем вообще он это говорил?
я думаю что нерезы будут буду давить вниз к 22 до лета, может до конца мая. А потом разогнать будут вверх к 26.6+. Вопрос, сейчас что будет, уже вниз к 23 или еще вверх 25.1?
евро пытается прийти в себя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
я думаю что нерезы будут буду давить вниз к 22 до лета, может до конца мая. А потом разогнать будут вверх к 26.6+. Вопрос, сейчас что будет, уже вниз к 23 или еще вверх 25.1?
евро пытается прийти в себя.
Нерезам тре курс розігнати до 28, що зайти в ОВДП з % 15+, а потім зійти на 25, та відкупити потрачений долар
они могут сейчас занизить тем что будут вкладывать много, чтобы экспортеры продали валюту и тем самым еще ниже укрепили гривну. А потом летом из-за паники чтобы все побежали брать по 27. А потом зимой до НГ опять к 23. Они могут работать против рынка.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
flyman написав:Долярчик, а як з податками? Заплатив 18% +1.5% ?
За тиждень мотнув біля 4 тис км по країні. Відвідав столицю і 5 обласних центрів. Бачив велику кількість зовнішньої реклами цієї чухні, крім того, реклама по fm. Виглядає, що долярчики закінчуються і скоро фініта ля комедія. А може це також інструмент розхитування, як і нові санжари? Зараз зженуть кілька млн дятлів туди і кинуть. А потім зберуть це кодло в Київ, мітингувати і справедливості шукати. Авакян дуже винахідливий виявився. Віртуозно користується бардаком в СБУ. Цілком імовірно, на днях заявить про безпорадність СБУ і створить дублюючу структуру в МВС. Слуги демонструють все більшу некомпетентність та безпорадність всюди, куди вони влізли. Так ще трохи і їх знесуть на місцевих в суху...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.