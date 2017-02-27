Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36
Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:34
Чем то напомнило фразу "если бы я не сказала о вазе, разбил бы ты ее, Нео?"(матрица)
А сказал, чтобы увеличить непредсказуемость регуляторных вмешательств, встраиваясь в рынок, а не направляя его. Имхо конечно.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54
... і Вам доброго здоров'я!
... ключове з того посилання...
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психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны.
... от здавалось би, лише 4 пункти, але більшість пересічних - справді попадають, як мінімум, хоч під один із них!
- а деякі, і під всі 4 пункти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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