RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3936393739383939

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36

  rasmus написав:
  headshaker написав:Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма.


медно-цинковый сплав

Эх,молодёжь :wink:
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
Зображення
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 10.10.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:34

  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.

Нет, это не испорченный телефон :) Просто у нас еще нет того уровня понимания у молодых менеджеров высшего звена, когда каждое слово воспринимается как аксиома. Чурий хотел сказать, что "захотим выйдем, не захотим - не выйдем", а его истолковали вот так.
Правильный вопрос: зачем вообще он это говорил?

Чем то напомнило фразу "если бы я не сказала о вазе, разбил бы ты ее, Нео?"(матрица)
А сказал, чтобы увеличить непредсказуемость регуляторных вмешательств, встраиваясь в рынок, а не направляя его. Имхо конечно.
curiousobro
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 21.07.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54

... і Вам доброго здоров'я!

  холява написав:Добрый вечер .
Всем Здоровья .

Если хватит терпения , очень прошу просто ознакомится.
Больные и не лечатся. Почему украинцы избегают психиатров.

https://focus.ua/ukraine/448467-neobiav ... _epidemiia

... ключове з того посилання...
===
психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны.

... от здавалось би, лише 4 пункти, але більшість пересічних - справді попадають, як мінімум, хоч під один із них!
- а деякі, і під всі 4 пункти! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7700
З нами з: 19.10.15
Подякував: 500 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3936393739383939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6798 1513321
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 22:22
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1689, 1690, 1691
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16904 2116179
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 21:16
Vitaka
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.