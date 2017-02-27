Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36
Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:34
Чем то напомнило фразу "если бы я не сказала о вазе, разбил бы ты ее, Нео?"(матрица)
А сказал, чтобы увеличить непредсказуемость регуляторных вмешательств, встраиваясь в рынок, а не направляя его. Имхо конечно.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54
... і Вам доброго здоров'я!
... ключове з того посилання...
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психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны.
... от здавалось би, лише 4 пункти, але більшість пересічних - справді попадають, як мінімум, хоч під один із них!
- а деякі, і під всі 4 пункти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 02:11
На правах офф-топа выходного дня
Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......
Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...
И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....
Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.
Я готов разместить троих в одном дворе со мной.
Моя мать пенсионерка готова принять двоих (там будет тесно)...
Не обещаю лакшекри, но своим охотничьим ружьем обязуюсь обеспечить безопасность.
Два знакомых ДОКТОРА готовы обеспечить карантинные мероприятия.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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