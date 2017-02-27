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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3936393739383939

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36

  rasmus написав:
  headshaker написав:Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма.


медно-цинковый сплав

Эх,молодёжь :wink:
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:34

  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.

Нет, это не испорченный телефон :) Просто у нас еще нет того уровня понимания у молодых менеджеров высшего звена, когда каждое слово воспринимается как аксиома. Чурий хотел сказать, что "захотим выйдем, не захотим - не выйдем", а его истолковали вот так.
Правильный вопрос: зачем вообще он это говорил?

Чем то напомнило фразу "если бы я не сказала о вазе, разбил бы ты ее, Нео?"(матрица)
А сказал, чтобы увеличить непредсказуемость регуляторных вмешательств, встраиваясь в рынок, а не направляя его. Имхо конечно.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54

... і Вам доброго здоров'я!

  холява написав:Добрый вечер .
Всем Здоровья .

Если хватит терпения , очень прошу просто ознакомится.
Больные и не лечатся. Почему украинцы избегают психиатров.

https://focus.ua/ukraine/448467-neobiav ... _epidemiia

... ключове з того посилання...
===
психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны.

... от здавалось би, лише 4 пункти, але більшість пересічних - справді попадають, як мінімум, хоч під один із них!
- а деякі, і під всі 4 пункти! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 02:11

На правах офф-топа выходного дня

Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......

Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...

И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....

Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Я готов разместить троих в одном дворе со мной.
Моя мать пенсионерка готова принять двоих (там будет тесно)...
Не обещаю лакшекри, но своим охотничьим ружьем обязуюсь обеспечить безопасность.
Два знакомых ДОКТОРА готовы обеспечить карантинные мероприятия.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 05:39

  vovan_prm написав:Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......

Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...

И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....

Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.



Ти не один! Нас 50 мільйонів. (с)

Не комплексуйте. Толерантности нет нигде.
Напомнил мне про Барака Обаму и толерантность. :D
У меня есть американский кореш. Демократ и либерал. Его брат живет в Джорджии и помешан на оружии. Это Юг и этим все сказано. Бухает беспробудно. Вооружен до зубов. Кореш поехал к нему в гости после первого избрания Обамы, а брат весь в заботах - купил пулемет и два ящика патронов, хлопочет с оборудованием в доме огневых позиций.
Кореш наехал на него, итак в каждой комнате арсенал, а ты еще это одоробло припер, зачем тебе?
Брат ему в ответ: - Ха! Вот потому что у меня много оружия, нигер, которого ты мне избрал, придет ко мне в первую очередь. Мне эта штука нужна достойно его встретить!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 06:41

PS

И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:

В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік.
Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ».
«IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона.
Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.
Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:24

Долярчик

Доброе утро.
Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного.
Вам должен это кто то прочитать !
А потом , растолковать .
холява
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