Додано: Нед 23 лют, 2020 05:39

vovan_prm написав: Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......



Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...



И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....



Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.



Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Ти не один! Нас 50 мільйонів. (с)Не комплексуйте. Толерантности нет нигде.Напомнил мне про Барака Обаму и толерантность.У меня есть американский кореш. Демократ и либерал. Его брат живет в Джорджии и помешан на оружии. Это Юг и этим все сказано. Бухает беспробудно. Вооружен до зубов. Кореш поехал к нему в гости после первого избрания Обамы, а брат весь в заботах - купил пулемет и два ящика патронов, хлопочет с оборудованием в доме огневых позиций.Кореш наехал на него, итак в каждой комнате арсенал, а ты еще это одоробло припер, зачем тебе?Брат ему в ответ: - Ха! Вот потому что у меня много оружия, нигер, которого ты мне избрал, придет ко мне в первую очередь. Мне эта штука нужна достойно его встретить!