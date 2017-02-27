Додано: Нед 23 лют, 2020 09:25

Після блокування торгівельних сполучень з Китаєм, компанії в усьому світі скаржаться на затримки у постачанні.



Про це повідомляє Bloomberg.



У виданні пишуть, що збій у постачанні торкнувся всіх: виробник годинників з Гонконгу, не може отримати котушки або колеса. Новозеландських лобстерів випускають назад у море. А виробники ігор з Сан-Дієго скорочують виробництво.

Bloomberg повідомляє, що журналісти поговорили з компаніями з різних сфер про те, як коронавірус вплинув на торгові зв'язки в світі та в цілому на бізнес.



Джонатан Басс, бізнесмен з Лос-Анджелеса, займається виробництвом речей для будинку і меблів каже, що деякі компоненти, необхідні йому для виробництва, застрягли у районі Шанхая. Алюмінієві дзеркала, дверні петлі і наповнювач подушок з поліестеру - це ті речі, які застрягли через транспортний колапс, змушуючи його шукати альтернативних постачальників.



У німецького виробника автозапчастин Webasto AG вісім співробітників з 1000 заразилися коронавірусом після візиту китайського колеги на навчальну сесію в січні. Це змусило компанію припинити роботу заводу на два тижні. Закриття закінчилося після того, як близько 180 співробітників були перевірені і підприємство найняло фахівців для дезінфекції робочих місць та залів засідань.



Вільям Фейрклау, керуючий директор компанії Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd, яка володіє транспортним флотом, сказав, що його фірмі доведеться чекати на своє замовлення.



"У нас є пара кораблів, які повинні бути доставлені з верфей в Китаї, один в квітні і один у червні, форс-мажор полягає в тому, що у них (китайців-ЕП) просто немає робочих", - заявив Фэйрклау.