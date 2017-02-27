Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36
Эх,молодёжь
1, 2, 3, 5 коп. 1958-1991 г.г. - латунь (медно-цинковый сплав желтого цвета), а 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль - из нейзильбера (медно-никелевый сплав серебристого цвета).
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:34
Чем то напомнило фразу "если бы я не сказала о вазе, разбил бы ты ее, Нео?"(матрица)
А сказал, чтобы увеличить непредсказуемость регуляторных вмешательств, встраиваясь в рынок, а не направляя его. Имхо конечно.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54
... і Вам доброго здоров'я!
... ключове з того посилання...
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психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны.
... от здавалось би, лише 4 пункти, але більшість пересічних - справді попадають, як мінімум, хоч під один із них!
- а деякі, і під всі 4 пункти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 02:11
На правах офф-топа выходного дня
Мне чего-то навеяло Новыми Санжарами......
Вспомнилось как Барак Обама купался в водах Мексиканского залива...
И вот здесь я начинаю понимать, что хватит толерантности.....
Я С ВАМИ НЕ ОДИН НАРОД. С НЕКОТОРЫМИ ПРОСТО ПРОТИВНО ЖИТЬ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.
Я готов разместить троих в одном дворе со мной.
Моя мать пенсионерка готова принять двоих (там будет тесно)...
Не обещаю лакшекри, но своим охотничьим ружьем обязуюсь обеспечить безопасность.
Два знакомых ДОКТОРА готовы обеспечить карантинные мероприятия.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Нед 23 лют, 2020 05:39
Ти не один! Нас 50 мільйонів. (с)
Не комплексуйте. Толерантности нет нигде.
Напомнил мне про Барака Обаму и толерантность.
У меня есть американский кореш. Демократ и либерал. Его брат живет в Джорджии и помешан на оружии. Это Юг и этим все сказано. Бухает беспробудно. Вооружен до зубов. Кореш поехал к нему в гости после первого избрания Обамы, а брат весь в заботах - купил пулемет и два ящика патронов, хлопочет с оборудованием в доме огневых позиций.
Кореш наехал на него, итак в каждой комнате арсенал, а ты еще это одоробло припер, зачем тебе?
Брат ему в ответ: - Ха! Вот потому что у меня много оружия, нигер, которого ты мне избрал, придет ко мне в первую очередь. Мне эта штука нужна достойно его встретить!
Додано: Нед 23 лют, 2020 06:41
Востаннє редагувалось Libo в Нед 23 лют, 2020 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:24
Долярчик
Доброе утро.
Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного.
Вам должен это кто то прочитать !
А потом , растолковать .
Додано: Нед 23 лют, 2020 08:14
.... Доброго ранку!
- Ви хочете сказати, що я там вгорі виділив не ключове?
- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:25
Після блокування торгівельних сполучень з Китаєм, компанії в усьому світі скаржаться на затримки у постачанні.
Про це повідомляє Bloomberg.
У виданні пишуть, що збій у постачанні торкнувся всіх: виробник годинників з Гонконгу, не може отримати котушки або колеса. Новозеландських лобстерів випускають назад у море. А виробники ігор з Сан-Дієго скорочують виробництво.
Bloomberg повідомляє, що журналісти поговорили з компаніями з різних сфер про те, як коронавірус вплинув на торгові зв'язки в світі та в цілому на бізнес.
Джонатан Басс, бізнесмен з Лос-Анджелеса, займається виробництвом речей для будинку і меблів каже, що деякі компоненти, необхідні йому для виробництва, застрягли у районі Шанхая. Алюмінієві дзеркала, дверні петлі і наповнювач подушок з поліестеру - це ті речі, які застрягли через транспортний колапс, змушуючи його шукати альтернативних постачальників.
У німецького виробника автозапчастин Webasto AG вісім співробітників з 1000 заразилися коронавірусом після візиту китайського колеги на навчальну сесію в січні. Це змусило компанію припинити роботу заводу на два тижні. Закриття закінчилося після того, як близько 180 співробітників були перевірені і підприємство найняло фахівців для дезінфекції робочих місць та залів засідань.
Вільям Фейрклау, керуючий директор компанії Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd, яка володіє транспортним флотом, сказав, що його фірмі доведеться чекати на своє замовлення.
"У нас є пара кораблів, які повинні бути доставлені з верфей в Китаї, один в квітні і один у червні, форс-мажор полягає в тому, що у них (китайців-ЕП) просто немає робочих", - заявив Фэйрклау.
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:40
Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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