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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:56
.. сьогодні це оф-топ!)))
- у Лева 33/38
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 10:10
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™
- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому!
- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 10:12
а как не съем,то понадкусую
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 23 лют, 2020 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.
Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло, а кінцево повезли туди де картинку намалювали найгіршу. Тому і літак кружляв кілька годин між Харковом і Дніпром, а потім дозаправлявся в Борисполі і повертався в кінцевий пункт. Думаю, і там картинка не малювалася так легко.
Бидла вистачає, з початку війни про війну думає і волонтерить-допомагає відсотків 10-15. Решта живе, ніби нічого не сталося і чекає доброго царя який все дасть, а вони далі ніх... робити не будуть. Сталось так, що на полтавщині вдалося знайти і мобілізувати найбільше таких любителів їзди на печі.
Цікавить інше, коли один держдіяч це все задумував і так довго і "топорно" втілював, де були інші зелебакаєрмаки? Чи це з їх відома? Чи вони всі таки справді сліпі, глухі, тупі і безпорадні.
По нормальному мало бути одне максимально підготовлене місце і жодних метань між цивільними аеродромами... І знову винних!!!!!! не покарають, буде ще одна "справа шеремети"... А картинку для світу, включаючи МВФ і інвесторів, намалювали суперову. Кремлівські пропагандисти вдячні...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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