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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3938393939403941>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:56

.. сьогодні це оф-топ!)))

- у Лева 33/38
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:10

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™

  Starikan написав:
  Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".

- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому! :D

- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:12

  Starikan написав:
  Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".
а как не съем,то понадкусую :!:Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.
Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло, а кінцево повезли туди де картинку намалювали найгіршу. Тому і літак кружляв кілька годин між Харковом і Дніпром, а потім дозаправлявся в Борисполі і повертався в кінцевий пункт. Думаю, і там картинка не малювалася так легко.
Бидла вистачає, з початку війни про війну думає і волонтерить-допомагає відсотків 10-15. Решта живе, ніби нічого не сталося і чекає доброго царя який все дасть, а вони далі ніх... робити не будуть. Сталось так, що на полтавщині вдалося знайти і мобілізувати найбільше таких любителів їзди на печі.
Цікавить інше, коли один держдіяч це все задумував і так довго і "топорно" втілював, де були інші зелебакаєрмаки? Чи це з їх відома? Чи вони всі таки справді сліпі, глухі, тупі і безпорадні.
По нормальному мало бути одне максимально підготовлене місце і жодних метань між цивільними аеродромами... І знову винних!!!!!! не покарають, буде ще одна "справа шеремети"... А картинку для світу, включаючи МВФ і інвесторів, намалювали суперову. Кремлівські пропагандисти вдячні...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:18

orest не думаю, что за 6 лет войны в стране добавилось свидомых громадян...картина довольно печальная практически везде...к тому же власть заинтересована скрывать правду (и о Майдане в том числе)

то, что акция была спланирована (это факт), но то, что власть показала свою слабость и неготовность (это не ахти какое задание-разместить 70 человек), даже не представляю как бы они справились с Чернобылем(хотя я всеми фибрами ненавижу СССР)...
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:22

  orest написав:це все задумував і так довго і "топорно" втілював, де були інші зелебакаєрмаки? Чи це з їх відома? Чи вони всі таки справді сліпі, глухі, тупі і безпорадні.


Именно так выглядит непрофессионализм.
Когда замминистра здравоохранения говорит, что всех эвакуированных обследовали и результаты положительные у всех, так что всё хорошо, обычные врачи рыдают то ли от смеха, то ли от неожиданности.
Когда министр здравоохранения сбегает на ночь из карантина.
Когда СБУ докладывает президенту, что нашли зачинщиков-фермеров из Херсона, а потом Зе публично рассказывает байки про заезжих вирусологов в спортивных костюмах, а те потом выходят и говорят, что все с ума сошли, мы местные (((
https://www.youtube.com/watch?v=jGUwNVv ... e=emb_logo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:28

  Долярчик написав:
  холява написав:Долярчик

Доброе утро.
Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного.
Вам должен это кто то прочитать !
А потом , растолковать .

.... Доброго ранку!
- Ви хочете сказати, що я там вгорі виділив не ключове? :shock:
:roll:
- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....

"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

В тебе психічна травма від довголітнього проживання на тещиній жилплощі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:32

  Долярчик написав:
  Starikan написав:
  Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".

- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому! :D

- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) :roll:

Не зрозумів, що добрий Зе вже відібрав у тебе вудку яку дав злий По?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:33

  orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.
Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло

Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло :?: :shock:
Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло :?: :evil:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:В тебе психічна травма від довголітнього проживання на тещиній жилплощі
может ещё и тёща военная? :roll:

Наши жёны-пушки заряжёны.Всем бойцам привет :!:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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