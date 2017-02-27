Додано: Нед 23 лют, 2020 10:29

Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.

Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло, а кінцево повезли туди де картинку намалювали найгіршу. Тому і літак кружляв кілька годин між Харковом і Дніпром, а потім дозаправлявся в Борисполі і повертався в кінцевий пункт. Думаю, і там картинка не малювалася так легко.

Бидла вистачає, з початку війни про війну думає і волонтерить-допомагає відсотків 10-15. Решта живе, ніби нічого не сталося і чекає доброго царя який все дасть, а вони далі ніх... робити не будуть. Сталось так, що на полтавщині вдалося знайти і мобілізувати найбільше таких любителів їзди на печі.

Цікавить інше, коли один держдіяч це все задумував і так довго і "топорно" втілював, де були інші зелебакаєрмаки? Чи це з їх відома? Чи вони всі таки справді сліпі, глухі, тупі і безпорадні.

По нормальному мало бути одне максимально підготовлене місце і жодних метань між цивільними аеродромами... І знову винних!!!!!! не покарають, буде ще одна "справа шеремети"... А картинку для світу, включаючи МВФ і інвесторів, намалювали суперову. Кремлівські пропагандисти вдячні...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.