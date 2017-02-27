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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3938393939403941

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:48

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:В тебе психічна травма від довголітнього проживання на тещиній жилплощі
может ещё и тёща военная? :roll:

Наши жёны-пушки заряжёны.Всем бойцам привет :!:

Долярчик тагда в самоволкє бєспрєдєльнічає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3938393939403941
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