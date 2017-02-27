|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:48
Мизантрóп написав: flyman написав:
В тебе психічна травма від довголітнього проживання на тещиній жилплощі
может ещё и тёща военная?
Наши жёны-пушки заряжёны.Всем бойцам привет
Долярчик тагда в самоволкє бєспрєдєльнічає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17415
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6798
|1513683
|
Суб 22 лют, 2020 22:22
ЛОБ
|
|16904
|2116691
|
|
|31
|469
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|