Долярчик тагда в самоволкє бєспрєдєльнічає
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:48
Долярчик тагда в самоволкє бєспрєдєльнічає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Имхо, пора ребятам из большой семерки или двадцатки собираться и что-то решать, выделять серьезные финансы на решение проблемы.
Наивысший уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Южной Корее из-за распространения коронавируса.
Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что "сейчас решающий момент в ситуации" с вирусом, призвав всех граждан объединиться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:40
На очереди Италия и Иран.
В Италии уже более сотни зараженных, но все теряются в догадках и никак не могут найти, от кого произошло заражение большей части из них(распространитель или распространители все еще где-то бродят неучтенные). Мои итальянские контакты вчера сообщили, что среди итальянцев нарастает паника.
Иран за последние сутки нашел у себя еще 15 короновирусных, но 3 из них умерли, что как бы намекает на то, что иранские власти поздно бросились на поиски, упустив неделю времени как минимум, но скорее всего намного больше.
Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 23 лют, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... що, нема сьогодні теми для оф-топу?
- і я не буду писати про #бітубі.... - все є на моїй гілці.... - особливо цікаве останнє відео, яке я там виклав!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01
По крайней мере для морского туризма лебедь уже прилетел, и на ближайшую перспективу представить картинку довольных пенсионеров в шортиках, выходящих на экскурсию из морского лайнера в очередном круизе, уже сложно.
Японская принцесса уже стала шоком для индустрии морского туризма.
Понятно, что системы вентиляции на всех туристических судах надо переделывать, каким образом и сколько это будет стоить, пока непонятно.
Forbes:
Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|