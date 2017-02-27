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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3938393939403941

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:48

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:В тебе психічна травма від довголітнього проживання на тещиній жилплощі
может ещё и тёща военная? :roll:

Наши жёны-пушки заряжёны.Всем бойцам привет :!:

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имхо, пора ребятам из большой семерки или двадцатки собираться и что-то решать, выделять серьезные финансы на решение проблемы.

Наивысший уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Южной Корее из-за распространения коронавируса.

Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что "сейчас решающий момент в ситуации" с вирусом, призвав всех граждан объединиться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:40

  freeze написав:Имхо, пора ребятам из большой семерки или двадцатки собираться и что-то решать, выделять серьезные финансы на решение проблемы.

Наивысший уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Южной Корее из-за распространения коронавируса.

Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что "сейчас решающий момент в ситуации" с вирусом, призвав всех граждан объединиться.

На очереди Италия и Иран.
В Италии уже более сотни зараженных, но все теряются в догадках и никак не могут найти, от кого произошло заражение большей части из них(распространитель или распространители все еще где-то бродят неучтенные). Мои итальянские контакты вчера сообщили, что среди итальянцев нарастает паника.
Иран за последние сутки нашел у себя еще 15 короновирусных, но 3 из них умерли, что как бы намекает на то, что иранские власти поздно бросились на поиски, упустив неделю времени как минимум, но скорее всего намного больше.
Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 23 лют, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... що, нема сьогодні теми для оф-топу?
- і я не буду писати про #бітубі.... - все є на моїй гілці.... - особливо цікаве останнє відео, яке я там виклав!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01

  antey1969 написав:Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис


По крайней мере для морского туризма лебедь уже прилетел, и на ближайшую перспективу представить картинку довольных пенсионеров в шортиках, выходящих на экскурсию из морского лайнера в очередном круизе, уже сложно.
Японская принцесса уже стала шоком для индустрии морского туризма.
Понятно, что системы вентиляции на всех туристических судах надо переделывать, каким образом и сколько это будет стоить, пока непонятно.


Forbes:

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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