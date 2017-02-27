Додано: Нед 23 лют, 2020 14:28

Имхо, пора ребятам из большой семерки или двадцатки собираться и что-то решать, выделять серьезные финансы на решение проблемы.



Наивысший уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Южной Корее из-за распространения коронавируса.



Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что "сейчас решающий момент в ситуации" с вирусом, призвав всех граждан объединиться.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.