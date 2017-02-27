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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3938393939403941

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01

  antey1969 написав:Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис


По крайней мере для морского туризма лебедь уже прилетел, и на ближайшую перспективу представить картинку довольных пенсионеров в шортиках, выходящих на экскурсию из морского лайнера в очередном круизе, уже сложно.
Японская принцесса уже стала шоком для индустрии морского туризма.
Понятно, что системы вентиляции на всех туристических судах надо переделывать, каким образом и сколько это будет стоить, пока непонятно.


Forbes:

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  холява написав:Долярчик

Доброе утро.
Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного.
Вам должен это кто то прочитать !
А потом , растолковать .

.... Доброго ранку!
- Ви хочете сказати, що я там вгорі виділив не ключове? :shock:
:roll:
- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....

"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:
Не ключове, як на мене. Ключове в самому відношенні у нас до цих проблем, до людей з цими проблемами, а особливо - до лікування цих проблем. Психіатричний діагноз у нас - це клеймо на людині, всі родині і навіть на найближчих нащадках, саме відвідання психіатричного закладу розглядається як ганьба, а тому ні про які профілактичні обстеження у нашої людини й ідеї не виникне, "у дурку" її можуть забрати тільки санітари - такі стереотипи. Якщо чесно, я сам завжди розглядав галузь психіатрії як таку, де лікування не існує, є лише медикаментозне пригнічення наслідків, а те, що лікується, відноситься до психології і відповідно психологів, а не психіатрів - цілком можливо, це теж помилка і наслідки стереотипів.
А вы описуєте лише окремі фактори виникнення проблем.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Starikan написав:
  Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".

- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому! :D

- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) :roll:

Умови створення утопії?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:31

Лента новостей мировых СМИ о коронавирусе.

Ю.Корея.
За сутки число заболевших выросло на 210 человек с 346 до 556 . Большинство заболевших (56%) посещали церковь в южном городе Тэгу , население этого города сравнимо с Киевом. Число прихожан этой церкви по стране 200 тыс.

Иран.
Вчера власти Ирана заявили о 10 новых случаев заболевания, всего в стране зафиксировано 29 случаев, и 6 смертей.Большинство случаев, включая восемь новых случаев заражения, произошло в Куме, священном мусульманском городе шиитов, в 120 км (75 милях) к югу от столицы Тегерана. Авиасообщение с Ираном приостановил Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.

Австралия.
Два австралийца, эвакуированные с круизного лайнера, дали положительный результат после возвращения в свою страну, премьер-министр которой планирует продлить запрет на прибытие из материкового Китая на четвертую неделю.

Италия.
В Италии ограничили передвижение из-за роста числа больных коронавирусом. Ограничения ввели в 11 муниципалитетах . Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает расти, власти ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны.
По состоянию на сейчас известно о минимум 79 зараженных новым коронавирусом в 5 регионах Италии. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 - в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще 1 в Пьемонте.
В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии ввело ограничения передвижения в этих регионах страны. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 месяца заключения.
Изоляция коснется муниципалитетов общей численность 50 тыс. человек.

Обновление :
В Италии на утро было зарегистрировано 79 заболевших.
Днем статистика резко ухудшилась.
Уже 129 человек.
Число больных, находящихся под наблюдением, составляет 129 человек в пяти регионах: в Ломбардии 88 случаев, в Венето 24, в Пьемонте 6, в Эмилии-Романье 9 и в Лацио 2.
Два недавних случая в Венеции и 24 случая в целом побудили власти региона прекратить празднование Венецианского карнавала. «С этого вечера Венецианский карнавал и все спортивные мероприятия будут закрыты до 1 марта включительно», - сказал губернатор Венето Лука Зайя.
Отменены некоторые футбольные матчи серии А.
Живите своим умом!
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