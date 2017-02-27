Додано: Нед 23 лют, 2020 15:31

Лента новостей мировых СМИ о коронавирусе.



Ю.Корея.

За сутки число заболевших выросло на 210 человек с 346 до 556 . Большинство заболевших (56%) посещали церковь в южном городе Тэгу , население этого города сравнимо с Киевом. Число прихожан этой церкви по стране 200 тыс.



Иран.

Вчера власти Ирана заявили о 10 новых случаев заболевания, всего в стране зафиксировано 29 случаев, и 6 смертей.Большинство случаев, включая восемь новых случаев заражения, произошло в Куме, священном мусульманском городе шиитов, в 120 км (75 милях) к югу от столицы Тегерана. Авиасообщение с Ираном приостановил Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.



Австралия.

Два австралийца, эвакуированные с круизного лайнера, дали положительный результат после возвращения в свою страну, премьер-министр которой планирует продлить запрет на прибытие из материкового Китая на четвертую неделю.



Италия.

В Италии ограничили передвижение из-за роста числа больных коронавирусом. Ограничения ввели в 11 муниципалитетах . Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает расти, власти ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны.

По состоянию на сейчас известно о минимум 79 зараженных новым коронавирусом в 5 регионах Италии. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 - в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще 1 в Пьемонте.

В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии ввело ограничения передвижения в этих регионах страны. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 месяца заключения.

Изоляция коснется муниципалитетов общей численность 50 тыс. человек.



Обновление :

В Италии на утро было зарегистрировано 79 заболевших.

Днем статистика резко ухудшилась.

Уже 129 человек.

Число больных, находящихся под наблюдением, составляет 129 человек в пяти регионах: в Ломбардии 88 случаев, в Венето 24, в Пьемонте 6, в Эмилии-Романье 9 и в Лацио 2.

Два недавних случая в Венеции и 24 случая в целом побудили власти региона прекратить празднование Венецианского карнавала. «С этого вечера Венецианский карнавал и все спортивные мероприятия будут закрыты до 1 марта включительно», - сказал губернатор Венето Лука Зайя.

Отменены некоторые футбольные матчи серии А.

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