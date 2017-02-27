antey1969 написав:Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис
По крайней мере для морского туризма лебедь уже прилетел, и на ближайшую перспективу представить картинку довольных пенсионеров в шортиках, выходящих на экскурсию из морского лайнера в очередном круизе, уже сложно. Японская принцесса уже стала шоком для индустрии морского туризма. Понятно, что системы вентиляции на всех туристических судах надо переделывать, каким образом и сколько это будет стоить, пока непонятно.
Forbes:
Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Доброе утро. Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного. Вам должен это кто то прочитать ! А потом , растолковать .
.... Доброго ранку! - Ви хочете сказати, що я там вгорі виділив не ключове?
- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Не ключове, як на мене. Ключове в самому відношенні у нас до цих проблем, до людей з цими проблемами, а особливо - до лікування цих проблем. Психіатричний діагноз у нас - це клеймо на людині, всі родині і навіть на найближчих нащадках, саме відвідання психіатричного закладу розглядається як ганьба, а тому ні про які профілактичні обстеження у нашої людини й ідеї не виникне, "у дурку" її можуть забрати тільки санітари - такі стереотипи. Якщо чесно, я сам завжди розглядав галузь психіатрії як таку, де лікування не існує, є лише медикаментозне пригнічення наслідків, а те, що лікується, відноситься до психології і відповідно психологів, а не психіатрів - цілком можливо, це теж помилка і наслідки стереотипів. А вы описуєте лише окремі фактори виникнення проблем.
Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав..... "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Оце і є наш менталітет. "Насипте мені повні ясла".
- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому!
- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись! (... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...)
Ю.Корея. За сутки число заболевших выросло на 210 человек с 346 до 556 . Большинство заболевших (56%) посещали церковь в южном городе Тэгу , население этого города сравнимо с Киевом. Число прихожан этой церкви по стране 200 тыс.
Иран. Вчера власти Ирана заявили о 10 новых случаев заболевания, всего в стране зафиксировано 29 случаев, и 6 смертей.Большинство случаев, включая восемь новых случаев заражения, произошло в Куме, священном мусульманском городе шиитов, в 120 км (75 милях) к югу от столицы Тегерана. Авиасообщение с Ираном приостановил Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.
Австралия. Два австралийца, эвакуированные с круизного лайнера, дали положительный результат после возвращения в свою страну, премьер-министр которой планирует продлить запрет на прибытие из материкового Китая на четвертую неделю.
Италия. В Италии ограничили передвижение из-за роста числа больных коронавирусом. Ограничения ввели в 11 муниципалитетах . Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает расти, власти ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. По состоянию на сейчас известно о минимум 79 зараженных новым коронавирусом в 5 регионах Италии. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 - в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще 1 в Пьемонте. В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии ввело ограничения передвижения в этих регионах страны. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 месяца заключения. Изоляция коснется муниципалитетов общей численность 50 тыс. человек.
Обновление : В Италии на утро было зарегистрировано 79 заболевших. Днем статистика резко ухудшилась. Уже 129 человек. Число больных, находящихся под наблюдением, составляет 129 человек в пяти регионах: в Ломбардии 88 случаев, в Венето 24, в Пьемонте 6, в Эмилии-Романье 9 и в Лацио 2. Два недавних случая в Венеции и 24 случая в целом побудили власти региона прекратить празднование Венецианского карнавала. «С этого вечера Венецианский карнавал и все спортивные мероприятия будут закрыты до 1 марта включительно», - сказал губернатор Венето Лука Зайя. Отменены некоторые футбольные матчи серии А.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Перекрити другорядну дорогу зможе любий начальник райвідділу. Лікарі також люди, більшість по вуха корумповані.
Ердоган гаряче сьогодні привітав аквафрешів з днем "армії".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...