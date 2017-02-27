antey1969 написав:Похоже, "черный лебедь" короновируса в этом году таки запустит очередной экономический кризис
По крайней мере для морского туризма лебедь уже прилетел, и на ближайшую перспективу представить картинку довольных пенсионеров в шортиках, выходящих на экскурсию из морского лайнера в очередном круизе, уже сложно. Японская принцесса уже стала шоком для индустрии морского туризма. Понятно, что системы вентиляции на всех туристических судах надо переделывать, каким образом и сколько это будет стоить, пока непонятно.
Forbes:
Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Доброе утро. Я же как то писал Вам , что Вы не понимаете прочитанного. Вам должен это кто то прочитать ! А потом , растолковать .
.... Доброго ранку! - Ви хочете сказати, що я там вгорі виділив не ключове?
- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Не ключове, як на мене. Ключове в самому відношенні у нас до цих проблем, до людей з цими проблемами, а особливо - до лікування цих проблем. Психіатричний діагноз у нас - це клеймо на людині, всі родині і навіть на найближчих нащадках, саме відвідання психіатричного закладу розглядається як ганьба, а тому ні про які профілактичні обстеження у нашої людини й ідеї не виникне, "у дурку" її можуть забрати тільки санітари - такі стереотипи. Якщо чесно, я сам завжди розглядав галузь психіатрії як таку, де лікування не існує, є лише медикаментозне пригнічення наслідків, а те, що лікується, відноситься до психології і відповідно психологів, а не психіатрів - цілком можливо, це теж помилка і наслідки стереотипів. А вы описуєте лише окремі фактори виникнення проблем.
Долярчик написав: - я там, наче, причину "всіх бід" виписав..... "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Оце і є наш менталітет. "Насипте мені повні ясла".
- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому!
- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись! (... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...)
Ю.Корея. За сутки число заболевших выросло на 210 человек с 346 до 556 . Большинство заболевших (56%) посещали церковь в южном городе Тэгу , население этого города сравнимо с Киевом. Число прихожан этой церкви по стране 200 тыс.
Иран. Вчера власти Ирана заявили о 10 новых случаев заболевания, всего в стране зафиксировано 29 случаев, и 6 смертей.Большинство случаев, включая восемь новых случаев заражения, произошло в Куме, священном мусульманском городе шиитов, в 120 км (75 милях) к югу от столицы Тегерана. Авиасообщение с Ираном приостановил Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.
Австралия. Два австралийца, эвакуированные с круизного лайнера, дали положительный результат после возвращения в свою страну, премьер-министр которой планирует продлить запрет на прибытие из материкового Китая на четвертую неделю.
Италия. В Италии ограничили передвижение из-за роста числа больных коронавирусом. Ограничения ввели в 11 муниципалитетах . Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает расти, власти ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. По состоянию на сейчас известно о минимум 79 зараженных новым коронавирусом в 5 регионах Италии. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 - в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще 1 в Пьемонте. В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии ввело ограничения передвижения в этих регионах страны. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 месяца заключения. Изоляция коснется муниципалитетов общей численность 50 тыс. человек.
Обновление : В Италии на утро было зарегистрировано 79 заболевших. Днем статистика резко ухудшилась. Уже 129 человек. Число больных, находящихся под наблюдением, составляет 129 человек в пяти регионах: в Ломбардии 88 случаев, в Венето 24, в Пьемонте 6, в Эмилии-Романье 9 и в Лацио 2. Два недавних случая в Венеции и 24 случая в целом побудили власти региона прекратить празднование Венецианского карнавала. «С этого вечера Венецианский карнавал и все спортивные мероприятия будут закрыты до 1 марта включительно», - сказал губернатор Венето Лука Зайя. Отменены некоторые футбольные матчи серии А.
orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Перекрити другорядну дорогу зможе любий начальник райвідділу. Лікарі також люди, більшість по вуха корумповані.
Ердоган гаряче сьогодні привітав аквафрешів з днем "армії".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...
Дивлюся передачу - сидять два "маститі" економісти і поряд з ними кореспондент-модератор. Економісти розмову почали з того, що згадували рік виходу їхньої спільної праці( були сумніви - це був 2000 чи 2001 рік!!!). Їх спільна праця називалась "Крах долара"
greenozon написав:Мобільний застосунок Дія не тарифікуватиметься операторами Kyivstar, Lifecell та Vodafone. Ви зможете користуватися застосунком, навіть якщо рахунок порожній.
(із рекламної поштової розсилки) цікавенько!
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск платформи для бізнесменів "Дія.Бізнес Про це повідомляє Telegram-канал додатку "Дія".
У відомстві зазначили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.
"Тиждень до запуску платформи Дія.Бізнес! Ми прагнемо розвивати українське підприємництво, тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес", - йдеться у повідомленні.