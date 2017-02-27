orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...
Для повноти картини тре було це зробити десь серед "цинічних бандер", там в Медоборах під Тернополем. А так, ні Богу свічка, ні чорту кочерга. І тут завал "операції" для Кисельов ТВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Долярчик написав:[quote="4877817- я там, наче, причину "всіх бід" виписав..... "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Оце і є наш менталітет. "Насипте мені повні ясла".
- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому!
- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись! (... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) [/quote] ======
Не зрозумів, що добрий Зе вже відібрав у тебе вудку яку дав злий По?[/quote]
===== ... так По - тільки й дав патика! - а Зе - дав вудку з жилкою, але щось довго гачка прив'язує до неї...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день. Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша... На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день. Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша... На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/