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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3939394039413942

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:00

  antikkristall написав:
  Starikan написав:
  orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.
Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло

Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло :?: :shock:
Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло :?: :evil:


Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...

Для повноти картини тре було це зробити десь серед "цинічних бандер", там в Медоборах під Тернополем.
А так, ні Богу свічка, ні чорту кочерга.
І тут завал "операції" для Кисельов ТВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:18

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote="4877817- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".

- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому! :D

- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) :roll:[/quote]
======

Не зрозумів, що добрий Зе вже відібрав у тебе вудку яку дав злий По?[/quote]

=====
... так По - тільки й дав патика! :mrgreen:
- а Зе - дав вудку з жилкою, але щось довго гачка прив'язує до неї... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.
Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...
На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:47

  orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.
Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...
На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...

Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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