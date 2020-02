Додано: Нед 23 лют, 2020 19:00

antikkristall написав: Starikan написав: orest написав: Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.

Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло

Для повноти картини тре було це зробити десь серед "цинічних бандер", там в Медоборах під Тернополем.

А так, ні Богу свічка, ні чорту кочерга.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/