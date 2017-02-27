Додано: Нед 23 лют, 2020 19:36

Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.

Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...

На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.