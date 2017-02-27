orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу. Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло
Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло
Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...
Для повноти картини тре було це зробити десь серед "цинічних бандер", там в Медоборах під Тернополем. А так, ні Богу свічка, ні чорту кочерга. І тут завал "операції" для Кисельов ТВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Долярчик написав:[quote="4877817- я там, наче, причину "всіх бід" виписав..... "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Оце і є наш менталітет. "Насипте мені повні ясла".
- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому!
- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись! (... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) [/quote] ======
Не зрозумів, що добрий Зе вже відібрав у тебе вудку яку дав злий По?[/quote]
===== ... так По - тільки й дав патика! - а Зе - дав вудку з жилкою, але щось довго гачка прив'язує до неї...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день. Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша... На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день. Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша... На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Во вторник Министерство финансов провело знаковый аукцион по размещению ОВГЗ: спрос на трехлетние облигации был в 21 раз меньше, чем предлагал Минфин - 42 млн грн против 935 млн грн (в итоге продали облигаций на 33 млн грн).
Это ничтожные цифры. Для сравнения, на аукционе 21 января, где министерство в последний раз продавало трехлетние бумаги, интерес инвесторов достигал 3,6 млрд грн (предложение тоже в 6 раз превышало нынешнее, но это вряд ли объясняет такую существенную разницу в спросе).
Почему это важный показатель? Именно длинные бумаги Минфина (от 3-4 лет и выше) в прошлом году привлекали иностранных инвесторов, чьи инвестиции стали одним из главных факторов резкого укрепления гривни (почти 15% за год).
Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что на этой неделе именно от иностранных инвесторов в ОВГЗ исходила значительная часть спроса на валюту. Объяснение простое: февраль – один из пиковых месяцев погашений старых облигаций (порядка 14 млрд грн). Многие инвесторы, которые получают выплаты по этим бумагам, пока предпочитают повременить с покупками новых ОВГЗ и уходят в доллар.
В чем причина такого поведения стороны нерезидентов? Ответ не только в экономике (например, ставки особо не изменились: 10,11% – 18 февраля и 10,15% месяц назад), но и в политике. Финансисты отмечают, что иностранцы следят за ситуацией в переговорах между Украиной и МВФ.
Как раз в эти дни в Украине работает делегация Фонда, которая, по информации LIGA.net, приехала обсудить так называемый "антиколомойский закон" (от него зависит, будет ли одобрена новая программа финансирования. Подробнее о текущих переговорах – здесь, как срочно Украине нужны деньги – здесь).
От итогов этого мини-визита МВФ в Киев, зависят и результаты главного аукциона Минфина в этом месяце –25 февраля планируется размещение 7-летних облигаций (это второй инструмент после 5-летних ОВГЗ, в котором Минфин хочет достичь инвестиций в $1 млрд). Пока банкиры не ожидают серьезного спроса на эти бумаги.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 23 лют, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Faceless написав:Якщо чесно, я сам завжди розглядав галузь психіатрії як таку, де лікування не існує, є лише медикаментозне пригнічення наслідків, а те, що лікується, відноситься до психології і відповідно психологів, а не психіатрів - цілком можливо, це теж помилка і наслідки стереотипів.
Це дійсно помилка. Я лікувався від депресії саме у професора - зав.кафедрою психіатрії.
orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день. Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша... На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.
У 2МВ - не була, тримала нейтралітет та продавала німцям хромову руду.
orest написав: Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
у путіна також цікавий вибір ..., що йому з Ердоганом робити?! Воювати, чи газом торгувати ?
Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.
Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?
Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных
Китай - 1,4 млрд - 77 тыс Индия - 1,37 млрд - 3 человека. США - 331 млн - 35 чел Индонезия - 266 млн - 0 Пакистан - 216 млн - 0 Бангладеш - 170 млн - 0 Япония - 126 млн - 135 человек Филиппины 108 млн - 3 Вьетнам - 96 млн - 16 Таиланд - 66 млн - 35 Южная Корея - 51 млн - 602
Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.
Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )
Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.
Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике. В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.