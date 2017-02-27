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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3939394039413942

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:00

  antikkristall написав:
  Starikan написав:
  orest написав:Щодо нових санжар, моя власна думка. Це від початку задовго до спланована акція. Я не знаю, що пишуть в мордокнигах, бо мене там немає, не мав часу і ручних придворних аналітиків слухати, тим більше, це марна трата часу.
Як на мене, день вибрали навмисне і переносили виліт і не тільки для дискредитації нації і фактору Небесної Сотні, але й для того, щоб активні і свідомі громадяни не заважали, а були далеко і заняті іншим. Цирк з кількома місцями також не просто так: пробували розхитати всюди та не всюди вийшло

Бетонні плити на шосе та рови - це, по-вашому, не вийшло :?: :shock:
Лікарі, що порушили клятву Гіпократа - не вийшло :?: :evil:


Зато как дружно гимн пели, а еще благодарственный молебен и призывы священослужителя самой правильной конфессии, но а про посты типа "не в том самолет попала ракета" - это точно не вышло...а как по мне все эти факты очень даже к месту, многих заставят задуматься...

Для повноти картини тре було це зробити десь серед "цинічних бандер", там в Медоборах під Тернополем.
А так, ні Богу свічка, ні чорту кочерга.
І тут завал "операції" для Кисельов ТВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:18

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote="4877817- я там, наче, причину "всіх бід" виписав.....
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " :roll:

Оце і є наш менталітет.
"Насипте мені повні ясла".

- якщо пересічні будуть жити в достатку і з радістю кожен день йти на свою роботу, а ввечері - з неменшою радістю йти додому.... - то й скиглити не буде кому! :D

- і я не кажу, що держава/влада має забезпечити той достаток, але забепечити УМОВАМИ, в яких можна цей достаток заробити - має старатись!
(... іншими словами, дати хорошу вудочку, для риболовлі, а не зламаного патика, на якому примотані, замість міцної жилки і гачка - тоненька нитка і ржавий цвях!...) :roll:[/quote]
======

Не зрозумів, що добрий Зе вже відібрав у тебе вудку яку дав злий По?[/quote]

=====
... так По - тільки й дав патика! :mrgreen:
- а Зе - дав вудку з жилкою, але щось довго гачка прив'язує до неї... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.
Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...
На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:47

  orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.
Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...
На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...

Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:55

Покупатели ОВГЗ ждут МВФ

Во вторник Министерство финансов провело знаковый аукцион по размещению ОВГЗ: спрос на трехлетние облигации был в 21 раз меньше, чем предлагал Минфин - 42 млн грн против 935 млн грн (в итоге продали облигаций на 33 млн грн).

Это ничтожные цифры. Для сравнения, на аукционе 21 января, где министерство в последний раз продавало трехлетние бумаги, интерес инвесторов достигал 3,6 млрд грн (предложение тоже в 6 раз превышало нынешнее, но это вряд ли объясняет такую существенную разницу в спросе).

Почему это важный показатель? Именно длинные бумаги Минфина (от 3-4 лет и выше) в прошлом году привлекали иностранных инвесторов, чьи инвестиции стали одним из главных факторов резкого укрепления гривни (почти 15% за год).

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что на этой неделе именно от иностранных инвесторов в ОВГЗ исходила значительная часть спроса на валюту. Объяснение простое: февраль – один из пиковых месяцев погашений старых облигаций (порядка 14 млрд грн). Многие инвесторы, которые получают выплаты по этим бумагам, пока предпочитают повременить с покупками новых ОВГЗ и уходят в доллар.

В чем причина такого поведения стороны нерезидентов? Ответ не только в экономике (например, ставки особо не изменились: 10,11% – 18 февраля и 10,15% месяц назад), но и в политике. Финансисты отмечают, что иностранцы следят за ситуацией в переговорах между Украиной и МВФ.

Как раз в эти дни в Украине работает делегация Фонда, которая, по информации LIGA.net, приехала обсудить так называемый "антиколомойский закон" (от него зависит, будет ли одобрена новая программа финансирования. Подробнее о текущих переговорах – здесь, как срочно Украине нужны деньги – здесь).

От итогов этого мини-визита МВФ в Киев, зависят и результаты главного аукциона Минфина в этом месяце – 25 февраля планируется размещение 7-летних облигаций (это второй инструмент после 5-летних ОВГЗ, в котором Минфин хочет достичь инвестиций в $1 млрд). Пока банкиры не ожидают серьезного спроса на эти бумаги.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 23 лют, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:56

  Faceless написав:Якщо чесно, я сам завжди розглядав галузь психіатрії як таку, де лікування не існує, є лише медикаментозне пригнічення наслідків, а те, що лікується, відноситься до психології і відповідно психологів, а не психіатрів - цілком можливо, це теж помилка і наслідки стереотипів.

Це дійсно помилка. Я лікувався від депресії саме у професора - зав.кафедрою психіатрії.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:07

  flyman написав:
  orest написав:Неділя вечір. Як казав ДС, час повертатися до курсу. Тим більше, завтра не простий день.
Вівторковий безліміт може підштовхнути грн до зміцнення завтра з самого ранку. На МБ можемо цього тижня і до 24,1 наблизитися. Готівка мала б бути стриманіша...
На форексі може розпочатися рух на фоні загострення в Ідлібі. В Німеччині дуже багато турків і вони працюють, не сидять на дотаціях. Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...
Я думаю, вибір очевидний, Турреччина була союзником в останніх світових війнах.

У 2МВ - не була, тримала нейтралітет та продавала німцям хромову руду.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09

  orest написав: Перед Меркель складний вибір: Ердоган чи путін. Турецький страйк економіці єврогегемона зовсім не потрібен, але й надія заробляти на сибірському газі ще теплиться, навіть не зважаючи на санкції Вашингтону проти уже роснєфті...


у путіна також цікавий вибір ..., що йому з Ердоганом робити?! Воювати, чи газом торгувати ? :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:13

Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.

Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?

Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных

Китай - 1,4 млрд - 77 тыс
Индия - 1,37 млрд - 3 человека.
США - 331 млн - 35 чел
Индонезия - 266 млн - 0
Пакистан - 216 млн - 0
Бангладеш - 170 млн - 0
Япония - 126 млн - 135 человек
Филиппины 108 млн - 3
Вьетнам - 96 млн - 16
Таиланд - 66 млн - 35
Южная Корея - 51 млн - 602

Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.

Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )

Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.

Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике.
В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.

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Живите своим умом!
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