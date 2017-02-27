Додано: Нед 23 лют, 2020 22:32

zzzzzz написав: Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.



Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?



Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных



Китай - 1,4 млрд - 77 тыс

Индия - 1,37 млрд - 3 человека.

США - 331 млн - 35 чел

Индонезия - 266 млн - 0

Пакистан - 216 млн - 0

Бангладеш - 170 млн - 0

Япония - 126 млн - 135 человек

Филиппины 108 млн - 3

Вьетнам - 96 млн - 16

Таиланд - 66 млн - 35

Южная Корея - 51 млн - 602



Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.



Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш ) Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?Численность населения в странах мира.- кол-во зараженныхКитай - 1,4 млрд - 77 тысИндия - 1,37 млрд - 3 человека.США - 331 млн - 35 челИндонезия - 266 млн - 0Пакистан - 216 млн - 0Бангладеш - 170 млн - 0Япония - 126 млн - 135 человекФилиппины 108 млн - 3Вьетнам - 96 млн - 16Таиланд - 66 млн - 35Южная Корея - 51 млн - 602Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )

По моему все очевидно, взглянув лишь на список стран. Как говорят врачи нет здоровых людей - есть недообследованные. Как вы думаете у кого уровень диагностики и в целом медицины выше - Китай, Япония, ЮжКорея, США или пакистан, индия, бангладеш ? Че там статистике скрывать :- пацаны , вы короновирус не видели ?- неа, пока не проплывал !о том что с начала распространения коронованного вируса в Китае пассажиропотоки сотавили тысячи и десятки тысяч человек в большинство , в том числе и "нулевых стран", включая Украину , и он наверняка давным давно туда уже проник - совершенно очевидно. Просто в некоторых странах максимум медицины - диагностика диареи например, к диагностике короновируса они пока "не готоввы".