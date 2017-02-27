zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.
Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?
Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных
Китай - 1,4 млрд - 77 тыс Индия - 1,37 млрд - 3 человека. США - 331 млн - 35 чел Индонезия - 266 млн - 0 Пакистан - 216 млн - 0 Бангладеш - 170 млн - 0 Япония - 126 млн - 135 человек Филиппины 108 млн - 3 Вьетнам - 96 млн - 16 Таиланд - 66 млн - 35 Южная Корея - 51 млн - 602
Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.
Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )
Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.
Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике. В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.
А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою? Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zzzzzz написав:Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.
Есть версии:
Боррелли, Италия (чрезвычайный комиссар по чрезвычайным ситуациям): Очень трудно определить реальные симптомы этого нового вируса, симптомы такие же, как у обычного гриппа, неотличимого друг от друга. Скорее всего, вирус начал распространяться в Италии с января. Мы протестировали не менее 3000 человек
А в конце января в Италии:
Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья к северу от Рима. Изолированная медиками китаянка из Макао прибыла из Гонконга, чтобы принять участие в круизе, а симптомы заболевания появились у нее уже на борту судна. Но результаты анализов не подтвердили, что у нее коронавирус. Как сообщается, лайнер покинет порт Чивитавеккья в пятницу в 18:00 по местному времени и направится в Савону. Пассажиры при желании могут покинуть судно.
Учитывая как плохо тестируется вирус, его долгий инкубационный период, а также положительные случаи выявления после предыдущих отрицательных, вполне возможно, что вирус "приплыл" с лайнером.
Вдобавок:
European CDC on coronavirus: "As the situation is rapidly evolving, more cases are expected in Italy, and possibly in the EU, in the coming days."
zzzzzz написав:С Ираном закрыли границы и авиасообщение - Армения, Азербайджан, Турция, Пакистан
Після Ірану та Італії вірус дуже проситься в Північну Корею і Венесуелу. Щодо безліміту, то його доцільність я описував вчора.
Pupsik торгівля газом з теплою Туреччиною і півднем Європи через Болгарію - сумнівний бізнес. Там багатоходовочка з двох сторін, а хто кращий гросмейстр побачимо пізніше. Туреччині більше нафта і метал потрібні. Тому Ердоган приїжджав до нас і увів війська в Лівію та Сирію. А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території. Думаю, не найсильніша армія альянсу зараз це і зробить. Під прикриттям США...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.
Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?
Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных
Китай - 1,4 млрд - 77 тыс Индия - 1,37 млрд - 3 человека. США - 331 млн - 35 чел Индонезия - 266 млн - 0 Пакистан - 216 млн - 0 Бангладеш - 170 млн - 0 Япония - 126 млн - 135 человек Филиппины 108 млн - 3 Вьетнам - 96 млн - 16 Таиланд - 66 млн - 35 Южная Корея - 51 млн - 602
Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.
Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )
По моему все очевидно, взглянув лишь на список стран. Как говорят врачи нет здоровых людей - есть недообследованные. Как вы думаете у кого уровень диагностики и в целом медицины выше - Китай, Япония, ЮжКорея, США или пакистан, индия, бангладеш ? Че там статистике скрывать :
- пацаны , вы короновирус не видели ? - неа, пока не проплывал !
о том что с начала распространения коронованного вируса в Китае пассажиропотоки сотавили тысячи и десятки тысяч человек в большинство , в том числе и "нулевых стран", включая Украину , и он наверняка давным давно туда уже проник - совершенно очевидно. Просто в некоторых странах максимум медицины - диагностика диареи например, к диагностике короновируса они пока "не готоввы".
flyman написав:А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою? Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).
А что, в Украине не "каждый сам за себя"? Был бы П - то и вакцину бы уже в Украине изобрели
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин