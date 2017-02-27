zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.
Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?
Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных
Китай - 1,4 млрд - 77 тыс Индия - 1,37 млрд - 3 человека. США - 331 млн - 35 чел Индонезия - 266 млн - 0 Пакистан - 216 млн - 0 Бангладеш - 170 млн - 0 Япония - 126 млн - 135 человек Филиппины 108 млн - 3 Вьетнам - 96 млн - 16 Таиланд - 66 млн - 35 Южная Корея - 51 млн - 602
Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.
Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )
Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.
Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике. В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.
А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою? Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zzzzzz написав:Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.
Есть версии:
Боррелли, Италия (чрезвычайный комиссар по чрезвычайным ситуациям): Очень трудно определить реальные симптомы этого нового вируса, симптомы такие же, как у обычного гриппа, неотличимого друг от друга. Скорее всего, вирус начал распространяться в Италии с января. Мы протестировали не менее 3000 человек
А в конце января в Италии:
Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья к северу от Рима. Изолированная медиками китаянка из Макао прибыла из Гонконга, чтобы принять участие в круизе, а симптомы заболевания появились у нее уже на борту судна. Но результаты анализов не подтвердили, что у нее коронавирус. Как сообщается, лайнер покинет порт Чивитавеккья в пятницу в 18:00 по местному времени и направится в Савону. Пассажиры при желании могут покинуть судно.
Учитывая как плохо тестируется вирус, его долгий инкубационный период, а также положительные случаи выявления после предыдущих отрицательных, вполне возможно, что вирус "приплыл" с лайнером.
Вдобавок:
European CDC on coronavirus: "As the situation is rapidly evolving, more cases are expected in Italy, and possibly in the EU, in the coming days."
zzzzzz написав:С Ираном закрыли границы и авиасообщение - Армения, Азербайджан, Турция, Пакистан
Після Ірану та Італії вірус дуже проситься в Північну Корею і Венесуелу. Щодо безліміту, то його доцільність я описував вчора.
Pupsik торгівля газом з теплою Туреччиною і півднем Європи через Болгарію - сумнівний бізнес. Там багатоходовочка з двох сторін, а хто кращий гросмейстр побачимо пізніше. Туреччині більше нафта і метал потрібні. Тому Ердоган приїжджав до нас і увів війська в Лівію та Сирію. А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території. Думаю, не найсильніша армія альянсу зараз це і зробить. Під прикриттям США...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.
Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?
Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных
Китай - 1,4 млрд - 77 тыс Индия - 1,37 млрд - 3 человека. США - 331 млн - 35 чел Индонезия - 266 млн - 0 Пакистан - 216 млн - 0 Бангладеш - 170 млн - 0 Япония - 126 млн - 135 человек Филиппины 108 млн - 3 Вьетнам - 96 млн - 16 Таиланд - 66 млн - 35 Южная Корея - 51 млн - 602
Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.
Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )
По моему все очевидно, взглянув лишь на список стран. Как говорят врачи нет здоровых людей - есть недообследованные. Как вы думаете у кого уровень диагностики и в целом медицины выше - Китай, Япония, ЮжКорея, США или пакистан, индия, бангладеш ? Че там статистике скрывать :
- пацаны , вы короновирус не видели ? - неа, пока не проплывал !
о том что с начала распространения коронованного вируса в Китае пассажиропотоки сотавили тысячи и десятки тысяч человек в большинство , в том числе и "нулевых стран", включая Украину , и он наверняка давным давно туда уже проник - совершенно очевидно. Просто в некоторых странах максимум медицины - диагностика диареи например, к диагностике короновируса они пока "не готоввы".
flyman написав:А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою? Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).
А что, в Украине не "каждый сам за себя"? Был бы П - то и вакцину бы уже в Украине изобрели
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зачем тут этот рашапропаг..ндон? Мы не турки. Что чувак на подкорме у путлера это понятно, так как собрался в москву как раз, но заявлял ли он это, тоже непонятно, кроме этой российской версии дойчевелле, которая пестрит пропагандой, не нахожу больше нигде этой новости. Провоцируют насильника. По крайней мере, он всегда так говорит.