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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3941394239433944>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:51

  zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.

Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?

Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных

Китай - 1,4 млрд - 77 тыс
Индия - 1,37 млрд - 3 человека.
США - 331 млн - 35 чел
Индонезия - 266 млн - 0
Пакистан - 216 млн - 0
Бангладеш - 170 млн - 0
Япония - 126 млн - 135 человек
Филиппины 108 млн - 3
Вьетнам - 96 млн - 16
Таиланд - 66 млн - 35
Южная Корея - 51 млн - 602

Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.

Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )

Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.

Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике.
В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.

Зображення

А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою?
Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:53

  zzzzzz написав:Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.


Есть версии:
Боррелли, Италия (чрезвычайный комиссар по чрезвычайным ситуациям): Очень трудно определить реальные симптомы этого нового вируса, симптомы такие же, как у обычного гриппа, неотличимого друг от друга. Скорее всего, вирус начал распространяться в Италии с января. Мы протестировали не менее 3000 человек


А в конце января в Италии:
Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья к северу от Рима.
Изолированная медиками китаянка из Макао прибыла из Гонконга, чтобы принять участие в круизе, а симптомы заболевания появились у нее уже на борту судна.
Но результаты анализов не подтвердили, что у нее коронавирус.
Как сообщается, лайнер покинет порт Чивитавеккья в пятницу в 18:00 по местному времени и направится в Савону.
Пассажиры при желании могут покинуть судно.


Учитывая как плохо тестируется вирус, его долгий инкубационный период, а также положительные случаи выявления после предыдущих отрицательных, вполне возможно, что вирус "приплыл" с лайнером.

Вдобавок:
European CDC on coronavirus: "As the situation is rapidly evolving, more cases are expected in Italy, and possibly in the EU, in the coming days."

Евросоюз готовится.
мимокрокодил
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:55

Насчет безлимитного аукциона, там вся закавыка в одном слове. Бывают двух типов объявления.


оголошує проведення розміщень державних облігацій через ЕТС (Bloomberg),

анонсує проведення розміщень державних облігацій через ЕТС (Bloomberg)

Пока-что Минфин только АНОНСУЕ, а завтра будет ОГОЛОШУВАТИ ( вероятно с лимитами )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:01

  мимокрокодил написав:Вдобавок:
European CDC on coronavirus: "As the situation is rapidly evolving, more cases are expected in Italy, and possibly in the EU, in the coming days."

Евросоюз готовится.


Люблю такие сообщения, прямо Капитан Очевидность :mrgreen:
Это не Вам, это заявлениям официальных институтов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:23

  zzzzzz написав:С Ираном закрыли границы и авиасообщение - Армения, Азербайджан, Турция, Пакистан

Після Ірану та Італії вірус дуже проситься в Північну Корею і Венесуелу.
Щодо безліміту, то його доцільність я описував вчора.

Pupsik торгівля газом з теплою Туреччиною і півднем Європи через Болгарію - сумнівний бізнес. Там багатоходовочка з двох сторін, а хто кращий гросмейстр побачимо пізніше. Туреччині більше нафта і метал потрібні. Тому Ердоган приїжджав до нас і увів війська в Лівію та Сирію.
А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території. Думаю, не найсильніша армія альянсу зараз це і зробить. Під прикриттям США... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:27

  orest написав:А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території.


Если Турция спровоцирует вооруженный конфликт с Россией, Анкара не может рассчитывать на безоговорочную поддержку с стороны НАТО, заявил глава МИД Люксембурга, представляя альянс.

https://www.dw.com/ru/нато-не-вступится-за-турцию-если-она-спровоцирует-конфликт-с-россией/a-19061407
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.

Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?

Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных

Китай - 1,4 млрд - 77 тыс
Индия - 1,37 млрд - 3 человека.
США - 331 млн - 35 чел
Индонезия - 266 млн - 0
Пакистан - 216 млн - 0
Бангладеш - 170 млн - 0
Япония - 126 млн - 135 человек
Филиппины 108 млн - 3
Вьетнам - 96 млн - 16
Таиланд - 66 млн - 35
Южная Корея - 51 млн - 602

Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.

Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )


По моему все очевидно, взглянув лишь на список стран. Как говорят врачи нет здоровых людей - есть недообследованные. Как вы думаете у кого уровень диагностики и в целом медицины выше - Китай, Япония, ЮжКорея, США или пакистан, индия, бангладеш ? Че там статистике скрывать :

Зображення

- пацаны , вы короновирус не видели ?
- неа, пока не проплывал !

о том что с начала распространения коронованного вируса в Китае пассажиропотоки сотавили тысячи и десятки тысяч человек в большинство , в том числе и "нулевых стран", включая Украину , и он наверняка давным давно туда уже проник - совершенно очевидно. Просто в некоторых странах максимум медицины - диагностика диареи например, к диагностике короновируса они пока "не готоввы".
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:54

  flyman написав:А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою?
Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).

А что, в Украине не "каждый сам за себя"? :)
Был бы П - то и вакцину бы уже в Украине изобрели :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:54

  freeze написав:
  orest написав:А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території.


Если Турция спровоцирует вооруженный конфликт с Россией, Анкара не может рассчитывать на безоговорочную поддержку с стороны НАТО, заявил глава МИД Люксембурга, представляя альянс.

https://www.dw.com/ru/нато-не-вступится-за-турцию-если-она-спровоцирует-конфликт-с-россией/a-19061407


Вистачить підтримки США
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:10

  freeze написав:
  orest написав:А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території.


Если Турция спровоцирует вооруженный конфликт с Россией, Анкара не может рассчитывать на безоговорочную поддержку с стороны НАТО, заявил глава МИД Люксембурга, представляя альянс.

https://www.dw.com/ru/нато-не-вступится-за-турцию-если-она-спровоцирует-конфликт-с-россией/a-19061407

Зачем тут этот рашапропаг..ндон? Мы не турки. Что чувак на подкорме у путлера это понятно, так как собрался в москву как раз, но заявлял ли он это, тоже непонятно, кроме этой российской версии дойчевелле, которая пестрит пропагандой, не нахожу больше нигде этой новости.
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