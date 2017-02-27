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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3941394239433944

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:53

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:
  orest написав:А НАТО вже давно хочеться зійтися в повноконтактному спарингу з мордорською армією на чужій території.


Если Турция спровоцирует вооруженный конфликт с Россией, Анкара не может рассчитывать на безоговорочную поддержку с стороны НАТО, заявил глава МИД Люксембурга, представляя альянс.

https://www.dw.com/ru/нато-не-вступится-за-турцию-если-она-спровоцирует-конфликт-с-россией/a-19061407

Зачем тут этот рашапропаг..ндон? Мы не турки. Что чувак на подкорме у путлера это понятно, так как собрался в москву как раз, но заявлял ли он это, тоже непонятно, кроме этой российской версии дойчевелле, которая пестрит пропагандой, не нахожу больше нигде этой новости.
Провоцируют насильника. По крайней мере, он всегда так говорит.


«Німе́цька хви́ля» (нім. Deutsche Welle) — німецька державна радіостанція та телеканал.
Опровержение МИДа Люксембурга на слова DW нет, поэтому можно утверждать, что ее цитата соответствует истине. Ну а то, что НАТО не будет воевать на территории Сирии за интересы Турции вообще даже странно обсуждать. С сирийского дурдома даже Трамп ретировался, бросив бывших союзников курдов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:58

Глава Таможенной службы вышел прогуляться. Февраль.
Теперь вы видели всё )))

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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:08

  freeze написав: С сирийского дурдома даже Трамп ретировался, бросив бывших союзников курдов.

А може Трамп вирішив грязну роботу лишити Ердогану
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:09

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.

Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?

Численность населения в странах мира.- кол-во зараженных

Китай - 1,4 млрд - 77 тыс
Индия - 1,37 млрд - 3 человека.
США - 331 млн - 35 чел
Индонезия - 266 млн - 0
Пакистан - 216 млн - 0
Бангладеш - 170 млн - 0
Япония - 126 млн - 135 человек
Филиппины 108 млн - 3
Вьетнам - 96 млн - 16
Таиланд - 66 млн - 35
Южная Корея - 51 млн - 602

Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.

Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )

Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.

Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике.
В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.

Зображення

А чи не пора запастися хоча б сухим пайком, питною водою на тиждень, аптечкою?
Це ж якщо ця зараза добереться сюди, то Зе команда, скоріше за все, не дасть цьому ради. І тоді кожен сам за себе (ну може ще за сусіда).

Не так давно сотрудник в одним интернет магазине решил в очередной раз отпроситься с работьі и его вьігнали. Ушел бьі на больничньій более чем на 2-3 дня его бьі тоже попросили вон. У нас короновирус останется незамеченньім спишут на простуду грип.
Хворіти більше двох днів не дадуть ,бо замінити нікому лишніх людей бізнес не тримає, на лишніх 5-10 хв на обіді не затримаєшся , відгуляєш 45 хв не кажучи вже про годину - дивитимуться косо і зроблять зауваження , бо обід це тільки прожувати з лотка 15 хв , бо з набитим ротом клієнта не можеш обслуговувати, а запити чаєм вже на робочому місці,а інтенсивність роботи така що будуть збитки , ось такі бізнес реалії. Так що не треба про низьку продуктивність роботи 60 замовлень з консультацією (в тому числі ( включаючи )продажів) за 8,5 годин, і це не продаж у стилі вам булочку з м'ясом чи з повидлом, а складної технічної продукції.
Востаннє редагувалось yama в Пон 24 лют, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:16

Ну, если НАТО не впишется за Турцию при том, что будет запрос от Турции, это прецедент. Тогда НАТО просто перестанет существовать. Смысл в фейковой организации, которая де-факто не работает?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:26

  hxbbgaf написав:Ну, если НАТО не впишется за Турцию при том, что будет запрос от Турции, это прецедент. Тогда НАТО просто перестанет существовать. Смысл в фейковой организации, которая де-факто не работает?


Впишутся, но не людьми. Помогут с оружием и окажут дипломатическую поддержку. Может санкции какие-то против россии добавят...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:29

  hxbbgaf написав:Ну, если НАТО не впишется за Турцию при том, что будет запрос от Турции, это прецедент. Тогда НАТО просто перестанет существовать. Смысл в фейковой организации, которая де-факто не работает?


Надо отметить, что на территорию Турцию никто в здравом уме не планирует нападать. Самоубийц нет. О турецкий мусульманский фанатизм все обломают зубы, даже без всякого НАТО, и это все понимают.
Тут как бы Турция вторгается на территорию соседнего государства для поддержки протурецкого ОРДЛО. И Идлиб это совсем не территория, подконтрольная НАТО. А это совсем другая история, совсем не в духе Устава НАТО.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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