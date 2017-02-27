zzzzzz написав:

Пока можно немного флудить, поделюсь своими мыслями.Можно ли доверять статистике в некоторых странах ?Численность населения в странах мира.- кол-во зараженныхКитай - 1,4 млрд - 77 тысИндия - 1,37 млрд - 3 человека.США - 331 млн - 35 челИндонезия - 266 млн - 0Пакистан - 216 млн - 0Бангладеш - 170 млн - 0Япония - 126 млн - 135 человекФилиппины 108 млн - 3Вьетнам - 96 млн - 16Таиланд - 66 млн - 35Южная Корея - 51 млн - 602Индия и Филиппины 3 больных, Индонезия, Пакистан, Бангладеш - НОЛЬ.Как-бы не оказалось что в этих 5 густонаселнных странах странах статистика просто все скрывает ( Индия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бангладеш )Одним словом, меня берут сильные сомнения, про данные о заболеваемости коронавирусом в этих 5 странах.Да, смертность от коронавируса невысокая, но он очень хорошо распространяется, и несет большой урон экономике.В Италии поставили на карантин муниципалитеты с численность населения 50 тыс.человек. В Милане легкая паника. Самое парадоксальное что у нулевого больного в Италии не было визита в Китай, и не обнаружено его контактов. Никто не может выяснить где он заразился.