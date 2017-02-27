Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков G20, призвала готовиться к серьезным последствиям для мировой экономики, вызванным опасным коронавирусом COVID-2019.
"Даже в случае быстрого купирования COVID-2019 это скажется на экономическом росте в мире и Китае... Мы надеемся на... быстрое восстановление, однако,... гораздо мудрее будет подготовиться к наименее благоприятным сценариям", - заявила Георгиева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.
Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.
"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.
"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.
Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов. Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель. Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы. "Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.