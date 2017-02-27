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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3941394239433944

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:39

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков G20, призвала готовиться к серьезным последствиям для мировой экономики, вызванным опасным коронавирусом COVID-2019.

"Даже в случае быстрого купирования COVID-2019 это скажется на экономическом росте в мире и Китае... Мы надеемся на... быстрое восстановление, однако,... гораздо мудрее будет подготовиться к наименее благоприятным сценариям", - заявила Георгиева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:41

  lestat написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775

Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит

и кого они душат в итоге, кто проигравший не считай аборигенов?

Девальвація вигідна експортерам втому числі коломойському
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:26

  freeze написав:Глава Таможенной службы вышел прогуляться. Февраль.
Теперь вы видели всё )))
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Мабуть, ще не все. Лише початок. Цим дійством зваблює котрогось із "соросюків". Продовження краще не бачити...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:47

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.

"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.

Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов.
Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель.
Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы.
"Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
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