Додано: Пон 24 лют, 2020 01:26

freeze написав: Глава Таможенной службы вышел прогуляться. Февраль.

Теперь вы видели всё )))

Глава Таможенной службы вышел прогуляться. Февраль.Теперь вы видели всё )))

Мабуть, ще не все. Лише початок. Цим дійством зваблює котрогось із "соросюків". Продовження краще не бачити... Мабуть, ще не все. Лише початок. Цим дійством зваблює котрогось із "соросюків". Продовження краще не бачити...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell