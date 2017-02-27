RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3941394239433944

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:47

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.

"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.

Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов.
Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель.
Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы.
"Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
komp
1
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2160 раз.
Подякували: 3181 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:56

Интересная статья, "Тайна итальянской заразы"

В ней поднимается вопрос кто был нулевым пациентом ?
До сих пор вирусологи и эпидемиологи не нашли каким образом вирус попал в Италию. Все первичные заражения произошли у местных, которые никогда не были в Китае.

Более того , вирус до сих пор и не был бы обнаружен, если бы у одного пациента с тяжелой формой пневмонии не провели тест на коронавирус.

В конце статьи звучит предположение что вирус гуляет в Италии с января месяца, и его просто не обнаружили.
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/ ... 3ZX_mhPacA

А теперь представьте на секундочку чисто гипотетически что может быть с диагностикой в таких густонаселенных странах Азии как :
- Индия с населением 1,37 млрд.человек ( трое больных ),
- Индонезия ( 266 млн чел ) - ноль больных,
- Пакистан ( 216 млн.чел ) - ноль больных,
- Бангладеш ( 177 млн.чел ) - ноль больных,
- Филипины ( 108 млн.чел ) - 3 больных.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37148
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3577 раз.
Подякували: 9014 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:37

Утренние курсы:

Харьков 24.36 - 24.40
Сумы 24.30 - 24.40
Полтава 24.33 - 24.47
Patrick
 
Повідомлень: 561
З нами з: 18.09.13
Подякував: 570 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3941394239433944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1689, 1690, 1691
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16905 2117579
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 23:45
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6798 1514180
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 22:22
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.