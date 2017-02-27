Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.
"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.
Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов. Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель. Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы. "Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
В ней поднимается вопрос кто был нулевым пациентом ? До сих пор вирусологи и эпидемиологи не нашли каким образом вирус попал в Италию. Все первичные заражения произошли у местных, которые никогда не были в Китае.
Более того , вирус до сих пор и не был бы обнаружен, если бы у одного пациента с тяжелой формой пневмонии не провели тест на коронавирус.
А теперь представьте на секундочку чисто гипотетически что может быть с диагностикой в таких густонаселенных странах Азии как : - Индия с населением 1,37 млрд.человек ( трое больных ), - Индонезия ( 266 млн чел ) - ноль больных, - Пакистан ( 216 млн.чел ) - ноль больных, - Бангладеш ( 177 млн.чел ) - ноль больных, - Филипины ( 108 млн.чел ) - 3 больных.