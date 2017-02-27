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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3942394339443945>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:47

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.

"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.

Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов.
Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель.
Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы.
"Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:37

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Харьков 24.36 - 24.40
Сумы 24.30 - 24.40
Полтава 24.33 - 24.47
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из экономического позитива

Японский автоконцерн Toyota возобновил работу всех четырех заводов в Китае, остановленную месяц назад из-за коронавируса
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:20

Золото знатно пошло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:20

  komp написав:
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.
"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.
Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов.
Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель.
Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы.
"Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.

Какие конкретные детали, механизмы и процессы?
В 14м году Рашка закрыла рынок для нашего химико-машиностроительного Г и заодно перестала поставлять свои Г-сырье/комплектующие для этого самого Г, которое Эвропе на фиг не нужно. Вот и все "процессы". Имхо, конечно.

Замечу, что о "спасительной девальвации", насколько я понимаю, не говорилось.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:24

  zzzzzz написав:Золото знатно пошло.

это хорошо
пора сипе на 50% скорректироваться
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Золото знатно пошло.

это хорошо
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Ну, или не пора... 8) )
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:35

  komp написав:... быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов.... - написал Носов.
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От цікаво - а чому б не написати значно більш конкретно про оці механізми і процеси . Ну і документи . Це що - секретна інформація ? Чи це просто так собі шукають преференцій за чийсь рахунок ? Конкретики ніякої - ля-ля ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:39

Так что вниз или вверх ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:59

  proftpd66 написав:Так что вниз или вверх ?



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