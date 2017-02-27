Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов.
"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.
Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов. Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель. Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы. "Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов. "Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов. Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов. Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель. Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы. "Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.
Какие конкретные детали, механизмы и процессы? В 14м году Рашка закрыла рынок для нашего химико-машиностроительного Г и заодно перестала поставлять свои Г-сырье/комплектующие для этого самого Г, которое Эвропе на фиг не нужно. Вот и все "процессы". Имхо, конечно.
Замечу, что о "спасительной девальвации", насколько я понимаю, не говорилось.
komp написав:... быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов.... - написал Носов.
[/quote]
От цікаво - а чому б не написати значно більш конкретно про оці механізми і процеси . Ну і документи . Це що - секретна інформація ? Чи це просто так собі шукають преференцій за чийсь рахунок ? Конкретики ніякої - ля-ля ...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r