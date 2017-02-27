Где edvardd ??? Пришло его время для публичной порки!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:00
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:01
Moneta
А гривна ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:07
Курси на зараз
Вітаюсь совсіма.
11:00
Піідрівнялись. Харків по доляру працює з маржою в 1 копійку.
21.02.2020 18:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нерезы уже начали выходить с овгз? кто то анализировал?
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