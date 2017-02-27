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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3943394439453946>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:00

  zzzzzz написав:Золото знатно пошло.

Где edvardd ??? Пришло его время для публичной порки! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:01

Moneta

А гривна ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:07

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
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Піідрівнялись. Харків по доляру працює з маржою в 1 копійку.

21.02.2020 18:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нерезы уже начали выходить с овгз? кто то анализировал?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:19

  PS4 написав:нерезы уже начали выходить с овгз? кто то анализировал?

нет, они добавляются - золото и ОВГЗ - защитный актив в наше время
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:23

Почему триллионы в зол.валютных резервах не спасут Китай от

После финансового кризиса 1997-1998 годов резервы Азии значительно выросли и превысили $5 трлн, что составляет 40% от общемирового объема. Многие считают их доказательством силы региона, однако их ценность может оказаться весьма ограниченной в случае наступления любого кризиса в будущем.
Во-первых, резервы — это не прибыль. Помимо платежей по нетто-экспорту они включают иностранные инвестиции. Обязательства (сумма, причитающаяся иностранным инвесторам) сводят на нет эти активы (инвестиции в резервы). Китай является крупнейшим в мире держателем резервов: $3.1 трлн по состоянию на конец января. Хотя в долларовом выражении это довольно большая сумма, это только одна сторона медали. С 2009 года накопление валютных активов Китая сопровождается ростом обязательств по инвестициям.

Исходя из критериев Международного валютного фонда, используемых для расчета минимально необходимого уровня резервов, Китаю нужно около $3 трлн — примерно столько, сколько у него сейчас есть. Расчеты МВФ учитывают краткосрочную задолженность в иностранной валюте, портфельные обязательства, широкую денежную массу и покрытие, необходимое для торговых платежей. Аналогичные проблемы существуют в Индонезии, Индии и ЮАР в связи с большим объемом заимствований в иностранной валюте.

Некоторые аналитики считают, что Китай может использовать резервы для рекапитализации банковской системы, которая, несомненно, пострадает из-за экономического простоя, инициированного властями в попытке замедлить распространение вируса. Если исходить из того, что уровень безнадежных долгов сопоставим с уровнем конца 1990-х годов, убытки и потребности в рекапитализации поглотят примерно половину совокупных резервов Китая или даже больше. В результате валютный фонд страны оказался бы меньше минимума МВФ.

Резервы сопряжены с рисками
Кроме того, резервы могут быть подвержены волатильности. Как показывает недавний опыт Турции и Аргентины, интервенции для поддержки валюты могут быстро сократить запасы. Трудно оценить неожиданный отток средств в результате отказа от инвестиций, сворачивания операций carry trade, возврата средств из биржевых фондов или условных платежей, таких как залоговые требования или расчеты по производным инструментам. Например, потенциальные требования по китайским резервам в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и других международных обязательств до сих пор плохо изучены.

При этом инвестиции в резервы трудно реализовать. Большинство из них находятся в государственных облигациях и других высококачественных ценных бумагах, номинированных в так называемых валютах G3 -долларах США, евро и японских иенах. Размер запасов означает, что правительства не смогут продать их, не обвалив цены на такие активы, как американские казначейские облигации и доллар. Это нанесло бы большие убытки азиатским инвесторам.

Правда, многие центральные банки расширили виды покупаемых активов. Китай перенаправил свои резервы в реальные инвестиции в развитых странах, а также в такие стратегические проекты, такие как «Один пояс, один путь». Однако они не являются ликвидными и сопряжены с рисками. Китай сталкивается с трудностями при возврате кредитов, выданных развивающимся странам. Такие инвестиции также подвержены потенциальному вмешательству со стороны страны нахождения, особенно во время геополитических или торговых конфликтов.

Еще одним недостатком использования резервов является сложный контроль эффектов валютной и внутренней ликвидности. Возврат реализованных резервов приведет к росту курса национальной валюты, что снизит международную конкурентоспособность страны. Это также уменьшит стоимость иностранных инвестиций в национальной валюте страны. Накопление и расходование больших резервов влияет на денежную массу. Хотя центральные банки могут справиться с этим за счет стерилизации, конфликты между целями управления резервами и монетарной политики могут спровоцировать экономическую и финансовую нестабильность.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:30

Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.

Хуже индекса также бумаги ритейлеров, автопроизводителей, банков и ряда итальянских компаний. Сам индекс STOXX600 падает на 3,1%.

Открытие европейской сессии привело к дальнейшей просадке фьючерсов на американские акции. S&P500 -2,2%, NASDAQ -2,7%.

Отдельно стоит сказать про цены на нефть, которые падают на 3,2%. Котировки крупнейших нефтегазовых корпораций падают на 3-4%.

---
По идее с нашей пирамиды тоже начнут выскакивать. Мое мнение что завтра будет очередной провал на аукционе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:37

меж банк чуть на вверх. А я хотел слить небольшую сумму
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:38

  proftpd66 написав:меж банк чуть на вверх. А я хотел слить небольшую сумму

на целую копейку! :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:01

  proftpd66 написав:меж банк чуть на вверх. А я хотел слить небольшую сумму

Это знак свыше, сливай)
Investor_33
 
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