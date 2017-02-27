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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:09
"Слуги народа" предлагают отменить подоходный налог с минимальной зарплаты и депозитов, а для большинства украинцев снизить его на 3%. В чем подвох?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:15
сливают на падении, а не на подъеме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.02.2020.................24,4947
Доллар прибавил 4 копейки.
Укрдилинг, похоже, поломался. Судя по справочному, на МБ умеренный рост.
НБУ в пятницу купил 25 млн.
Анализ ликвидности тоже задерживается.
В четверг объем МБ вырос с 440,5 до 450.5 млн. Однако, в этом поучаствовал НБУ. Чистый спрос сократился до 400.5 млн.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23
какая замечательная новость для инвесторов!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:24
Кардіограма ліквідності - Історичний рекорд
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 66 863,37772187(67 729,19606374 − 865,81834187) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 629(13 711 − 1 082) млн.
Овернайти впали більше ніж впали коррахунки.
Загальна добова ліквідність 66 863,38 + 12 629 - 0 = 79 492,38(81 440,20 − 1 947,82) млн. гривень.
Загально добова ліквідність впала!
Аналіз ліквідності від НБУ знову підтормажує
І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також впала Куди ж пішли гроші?
Новий РЕКОРД залучення двотижневих сертифікатів НБУ:
Двотижневі залучення НБУ 11%(13,5%): 170 262(167 490 + 2 772(+23 943)).
Хоч і не так суттєво виросли як 2 тижні тому та це новий Історичний рекорд
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30
Сейчас и ГФС уже нет.
Поэтому выплатят клетчатому зарплату за три года и всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32
черный лебедь ?
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