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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3943394439453946

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:09

"Слуги народа" предлагают отменить подоходный налог с минимальной зарплаты и депозитов, а для большинства украинцев снизить его на 3%. В чем подвох?

https://strana.ua/articles/analysis/250 ... atsii.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:15

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:меж банк чуть на вверх. А я хотел слить небольшую сумму

Это знак свыше, сливай)



сливают на падении, а не на подъеме :!: :arrow:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.02.2020.................24,4947
Доллар прибавил 4 копейки.
Укрдилинг, похоже, поломался. Судя по справочному, на МБ умеренный рост.
НБУ в пятницу купил 25 млн.
Анализ ликвидности тоже задерживается.

В четверг объем МБ вырос с 440,5 до 450.5 млн. Однако, в этом поучаствовал НБУ. Чистый спрос сократился до 400.5 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23

какая замечательная новость для инвесторов!

Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:24

Кардіограма ліквідності - Історичний рекорд


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 66 863,37772187(67 729,19606374 − 865,81834187) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 629(13 711 − 1 082) млн.
Овернайти впали більше ніж впали коррахунки.

Загальна добова ліквідність 66 863,38 + 12 629 - 0 = 79 492,38(81 440,20 − 1 947,82) млн. гривень.

Загально добова ліквідність впала!

Аналіз ліквідності від НБУ знову підтормажує :oops:

І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також впала :!: Куди ж пішли гроші?

Новий РЕКОРД залучення двотижневих сертифікатів НБУ:
Двотижневі залучення НБУ 11%(13,5%): 170 262(167 490 + 2 772(+23 943)).
Хоч і не так суттєво виросли як 2 тижні тому та це новий Історичний рекорд :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30

  Xenon написав:какая замечательная новость для инвесторов!

Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.


Сейчас и ГФС уже нет.
Поэтому выплатят клетчатому зарплату за три года и всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32

черный лебедь ?
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