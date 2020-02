Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58



Нові банкноти номіналом 200 гривень будуть уведені в обіг 25 лютого 2020 року.

https://bank.gov.ua/banknote/200uah/

Очікуємо із завтрашнього дня.

