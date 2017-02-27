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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58
Очікуємо із завтрашнього дня.
https://bank.gov.ua/banknote/200uah/
Нові банкноти номіналом 200 гривень будуть уведені в обіг 25 лютого 2020 року.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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