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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3943394439453946

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:24

Кардіограма ліквідності - Історичний рекорд


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 66 863,37772187(67 729,19606374 − 865,81834187) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 629(13 711 − 1 082) млн.
Овернайти впали більше ніж впали коррахунки.

Загальна добова ліквідність 66 863,38 + 12 629 - 0 = 79 492,38(81 440,20 − 1 947,82) млн. гривень.

Загально добова ліквідність впала!

Аналіз ліквідності від НБУ знову підтормажує :oops:

І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також впала :!: Куди ж пішли гроші?

Новий РЕКОРД залучення двотижневих сертифікатів НБУ:
Двотижневі залучення НБУ 11%(13,5%): 170 262(167 490 + 2 772(+23 943)).
Хоч і не так суттєво виросли як 2 тижні тому та це новий Історичний рекорд :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30

  Xenon написав:какая замечательная новость для инвесторов!

Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.


Сейчас и ГФС уже нет.
Поэтому выплатят клетчатому зарплату за три года и всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32

черный лебедь ?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:59

  Xenon написав:черный лебедь ?
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Поясните, для тех, кто ничего не понял?
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:05

shramko82 а что вы делаете на финансовом форуме? :D
На таблице обвал биржевых индексов
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20

  proftpd66 написав:
  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:меж банк чуть на вверх. А я хотел слить небольшую сумму

Это знак свыше, сливай)



сливают на падении, а не на подъеме :!: :arrow:

Согласен, по 24,1 сольешь на падении... :wink: 8)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58

Очікуємо із завтрашнього дня.
Нові банкноти номіналом 200 гривень будуть уведені в обіг 25 лютого 2020 року.

https://bank.gov.ua/banknote/200uah/
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35

Курс на момент:

Харьков 24.38 - 24.42 (утром 24.36 - 24.40)
Сумы 24.30 - 24.40 (24.30 - 24.40)
Полтава 24.35 - 24.47 (24.33 - 24.47)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:44

Гривна скала :mrgreen: :mrgreen:

В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:47

  zzzzzz написав:Гривна скала :mrgreen: :mrgreen:

В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.

Соре, а чему радуемся то?
Investor_33
 
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