Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:24
Хай щастить! Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 66 863,37772187(67 729,19606374 − 865,81834187) млн. Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 629(13 711 − 1 082) млн. Овернайти впали більше ніж впали коррахунки. Загальна добова ліквідність 66 863,38 + 12 629 - 0 = 79 492,38(81 440,20 − 1 947,82) млн. гривень. Загально добова ліквідність впала! Аналіз ліквідності від НБУ знову підтормажує І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також впала Куди ж пішли гроші? Новий РЕКОРД залучення двотижневих сертифікатів НБУ: Двотижневі залучення НБУ 11%(13,5%): 170 262(167 490 + 2 772(+23 943)). Хоч і не так суттєво виросли як 2 тижні тому та це новий Історичний рекорд Першоджерела: https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30
Xenon написав:
какая замечательная новость для инвесторов!
Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.
Сейчас и ГФС уже нет.
Поэтому выплатят клетчатому зарплату за три года и всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:59
Поясните, для тех, кто ничего не понял?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:05
shramko82
а что вы делаете на финансовом форуме?
На таблице обвал биржевых индексов
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58
Очікуємо із завтрашнього дня.
Нові банкноти номіналом 200 гривень будуть уведені в обіг 25 лютого 2020 року.
https://bank.gov.ua/banknote/200uah/
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35
Курс на момент:
Харьков 24.38 - 24.42 (утром 24.36 - 24.40) Сумы 24.30 - 24.40 (24.30 - 24.40) Полтава 24.35 - 24.47 (24.33 - 24.47)
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:44
Гривна скала
В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:47
zzzzzz написав:
Гривна скала
В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.
Соре, а чему радуемся то?
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