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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3944394539463947

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:56

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Гривна скала :mrgreen: :mrgreen:

В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.

Соре, а чему радуемся то?

Тому что наконец-то Украина становится полноценной страной с сильной экономикой и валютой. И пофиг, что турецкая лира и российский рубль валятся, польский злотый, евро. Страна превращается в островок стабильности, когда кругом у соседей обвал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:57

Вже 24-те. Я так розумію вирішили показники промвиробництва за січень взагалі не публікувати?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:59

  komp написав:Вже 24-те. Я так розумію вирішили показники промвиробництва за січень взагалі не публікувати?

А зачем, украинская гривна как важный мировой актив сохранения и приумножения (овгз) стоимости, компенсирует все остальное.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:01

  Zebra написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Гривна скала :mrgreen: :mrgreen:

В Италии уже 224 инфицированных и 5 смертей.

Соре, а чему радуемся то?

Тому что наконец-то Украина становится полноценной страной с сильной экономикой и валютой. И пофиг, что турецкая лира и российский рубль валятся, польский злотый, евро. Страна превращается в островок стабильности, когда кругом у соседей обвал.
Остров невезения.Где живут дикие непривитые зебры.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.02.2020............25.02.2020
дата розрахунку.............21.02.2020............24.02.2020
Євро...............................26,4129.................26,5109
Долар США.....................24,453..................24,4995
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
Т.к. Укрдилинг окончательно поломался (на некоторые несоответствия я обращал внимание и раньше), судить о ходе торгов затруднительно. Усреднив данные из нескольких источников, можно осторожно сделать вывод, что котировки росли с начала торгов примерно до 12-30, а потом стали плавно снижаться при падающих оборотах.
Итоговый рост по результатам сессии оказался минимальным, в пределах пары копеек.

Анализ анализа ликвидности вместе с отчетом об официальном курсе начинает становиться скверной традицией :(
Остатки на коррсчетах немного сократились за счет увеличения объема двухнедельных сертификатов и оттока в казначейство. Уменьшение объема суточных сертификатов и скромная интервенция НБУ свели это сокращение к минимуму.

Этот день в истории:
2019 - 27.0173 (+1) -252
2018 - 26.9887 (-9) -249

2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.2186 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:07

Вангую,если рашисткая рупия сегодня перевалит за 66,то завтрашний аукцион пройдёт под знаком 12+ по процентным ставкам.А ведь пацанам,которые зашли в ОВГЗ год назад даны гарантии по курсу на момент погашения 24.5.И шо делать?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:27

С учетом того как все валится, напоминает 2008 год, и как одна дама говорила, что мировой кризис нас не зацепит.

Так что курс 30 скоро может показаться за счастье
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:39

Акции США вниз пошли красиво. Зображення
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