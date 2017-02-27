Тому что наконец-то Украина становится полноценной страной с сильной экономикой и валютой. И пофиг, что турецкая лира и российский рубль валятся, польский злотый, евро. Страна превращается в островок стабильности, когда кругом у соседей обвал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:56
Тому что наконец-то Украина становится полноценной страной с сильной экономикой и валютой. И пофиг, что турецкая лира и российский рубль валятся, польский злотый, евро. Страна превращается в островок стабильности, когда кругом у соседей обвал.
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:57
Вже 24-те. Я так розумію вирішили показники промвиробництва за січень взагалі не публікувати?
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:59
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:01
Остров невезения.Где живут дикие непривитые зебры.
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.02.2020............25.02.2020
дата розрахунку.............21.02.2020............24.02.2020
Євро...............................26,4129.................26,5109
Долар США.....................24,453..................24,4995
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
Т.к. Укрдилинг окончательно поломался (на некоторые несоответствия я обращал внимание и раньше), судить о ходе торгов затруднительно. Усреднив данные из нескольких источников, можно осторожно сделать вывод, что котировки росли с начала торгов примерно до 12-30, а потом стали плавно снижаться при падающих оборотах.
Итоговый рост по результатам сессии оказался минимальным, в пределах пары копеек.
Анализ анализа ликвидности вместе с отчетом об официальном курсе начинает становиться скверной традицией
Остатки на коррсчетах немного сократились за счет увеличения объема двухнедельных сертификатов и оттока в казначейство. Уменьшение объема суточных сертификатов и скромная интервенция НБУ свели это сокращение к минимуму.
Этот день в истории:
2019 - 27.0173 (+1) -252
2018 - 26.9887 (-9) -249
2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.2186 (-2)
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:07
Вангую,если рашисткая рупия сегодня перевалит за 66,то завтрашний аукцион пройдёт под знаком 12+ по процентным ставкам.А ведь пацанам,которые зашли в ОВГЗ год назад даны гарантии по курсу на момент погашения 24.5.И шо делать?
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:27
С учетом того как все валится, напоминает 2008 год, и как одна дама говорила, что мировой кризис нас не зацепит.
Так что курс 30 скоро может показаться за счастье
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