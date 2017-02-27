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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09
komp написав:
Вже 24-те. Я так розумію вирішили показники промвиробництва за січень взагалі не публікувати?
Знання примножують печаль (с)
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:16
Moneta написав:
В этой связи эксперты более всего переживают за завтрашнее размещение Минфином четырех выпусков гривневых гособлигаций (на 3 месяца, 1,5 года, 2 года и 7 лет), которое должно быть безлимитным. Есть опасения, что иностранцы в условиях паники на мировых рынках не заходят скупать наши ОВГЗ, и власти будет нечем перекрыть дефицит госбюджета, который, судя по заявлению премьера Алексея Гончарука по сокращению таможенных сборов, будет достаточно большим.
"Общие ожидания глобальных рынков сильно ухудшились из-за коронавируса, потому боюсь, завтра не будет большого числа желающих покупать украинские гособлигации. Объем размещения может оказаться совсем небольшим — даже на уровне 1-2 млрд грн. При этом покупатели бумаг будут диктовать цены, то есть ставки по ОВГЗ", — допустил в интервью "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Эксперты не исключают заметного повышения доходностей по ОВГЗ. До сих пор оно находилось в районе 10% годовых (минимум — 9,79%). Но из-за нехватки денег в бюджете и при низком спросе со стороны покупателей, эксперты допускают резкий взлет цены на долговые бумаги.
"Обсуждается ставка на уровне 12% годовых, и она считается вполне реальной. Говорят, что Минфину некуда деваться и он согласиться на повышение цены. У нас снова проблемы с наполнением госбюджета, и в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, может произойти замедление экспорта. Ведь в том же Китае резко снизился спрос на автомобили (на 92%) и на недвижимость. Когда останавливаются стройки, то снижаются цены на металл, и наш в том числе. Будут сокращаться экспортные поставки со стороны украинских компаний — будут уменьшаться и валютные поступления. Что будет давить на курс гривны", — подчеркнул Василий Невмержицкий.
Помогут ли высокие ставки от Минфина привлечь средств в ОВГЗ?
Часть экспертов полагают, что да.
"Ставки по 10-летним казначейским обязательствам США сейчас просели к 1,5% годовых, и если Украина повысит свои ставки на этом фоне, то может провести достаточно результативное размещение. На фоне Штатов эти доходности будут выглядеть намного интереснее, и даже на фоне РФ, где платят 6% годовых. Думаю, что долговые рынки развивающихся стран могут остаться достаточно привлекательными для инвесторов при сохранении высоких доходностей. Поскольку в других регионах они падают", — сказал в беседе со "Страной" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.
Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу. Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:19
Взглянул на график сверху и был немного удивлен, что курс доллара по картам в банках-резидентах уже 46.40! : ))
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:35
Expert100500 написав:
Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу.
Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук
Схоже коло розірвалось
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У понеділок на валютному ринку знову практично не спостерігалося іноземців. Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП – нерезиденти майже не поспішають “світитися” перед ним з продажами долара. Це означає, що торг під прибутковості нових розміщень облігацій в самому розпалі і психологічно інвестори хочуть “натиснути” на Мінфін України. Наскільки міцні нерви мають чиновники – стане вже ясно завтра до вечора, після офіційного опублікування результатів аукціону.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:49
Moneta написав: Expert100500 написав:
Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу.
Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук
Схоже коло розірвалось
----
У понеділок на валютному ринку знову практично не спостерігалося іноземців. Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП – нерезиденти майже не поспішають “світитися” перед ним з продажами долара. Це означає, що торг під прибутковості нових розміщень облігацій в самому розпалі і психологічно інвестори хочуть “натиснути” на Мінфін України. Наскільки міцні нерви мають чиновники – стане вже ясно завтра до вечора, після офіційного опублікування результатів аукціону.
Зачем доллар менять сегодня, если даже лимитов неизвестно?
Поглядеть, присмотреться, может во вторник-среду и поменять, если уж выгодные условия!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:51
Что-то сегодня рОкетчики так возбудились?
Никто не знает почему?
У одного уже курс больше 30-ти,у другого 46?
Это к окулисту или Холяве?
Почему никто не понимает,что при очередном обвале их котлетка очень быстро обмелеет и придётся валить на щуцыны?
А пока рост,правда на 2 или 3 копейки,но уже дикая радость у сектантов прихода "вижу пиисяттт"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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