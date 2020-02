Додано: Пон 24 лют, 2020 18:49

Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу. Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук





Схоже коло розірвалось



У понеділок на валютному ринку знову практично не спостерігалося іноземців. Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП – нерезиденти майже не поспішають "світитися" перед ним з продажами долара. Це означає, що торг під прибутковості нових розміщень облігацій в самому розпалі і психологічно інвестори хочуть "натиснути" на Мінфін України. Наскільки міцні нерви мають чиновники – стане вже ясно завтра до вечора, після офіційного опублікування результатів аукціону.



Зачем доллар менять сегодня, если даже лимитов неизвестно?

Зачем доллар менять сегодня, если даже лимитов неизвестно? Поглядеть, присмотреться, может во вторник-среду и поменять, если уж выгодные условия!

